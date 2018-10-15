UA написав:
Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит?
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:28
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 22 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34
В Норвегии и кофе на заправке, и пачка Кэмела, и бургер стоят недоступно дорого нашим водятлам-дальнобоям, хотя они пару куевро чистыми минимум заколачивают крутя баранку на дойчбарина.
За стоматолога или кардиохирурга вообще промолчу. Болеть там можно только по страховке.
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:33
Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ?
И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?
Живите своим умом!
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