UA написав:
Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит?
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:28
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 22 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34
В Норвегии и кофе на заправке, и пачка Кэмела, и бургер стоят недоступно дорого нашим водятлам-дальнобоям, хотя они пару куевро чистыми минимум заколачивают крутя баранку на дойчбарина.
За стоматолога или кардиохирурга вообще промолчу. Болеть там можно только по страховке.
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:33
Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ?
И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 23 жов, 2018 06:12
Для фейслярів
Україна сумно відома тим, що рівень оплати праці українців є один з найнижчих серед країн Європи, і за цим показником нас вже випереджає Молдова та деякі африканські країни…Згідно з даними (МВФ), Україна є найбіднішою країною в Європі!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:00
Які ж вони убогі, наші рожевоокулярники! Живуть в своєму мані-світі і не бачать нічого навколо себе.
Питаннячко до Фейслесарів: що, нешановні, середня ЗП в Україні вже сягнула рівня 2013 року????
Про який дорожай Кржн може йти мова???
При такій "якості" управляння - як довго протримається держава???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:07
Що там з ЗП таксистів, електриків і комбайнерів??? Вже скупляють пачками квартири біля метро????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:23
На "вторинці" ціни знову пішли вниз. Немає дорожаю, хоч стріляй!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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