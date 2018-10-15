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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24082409241024112412>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:28

  UA написав:
  Прохожий написав:"вести с полей"(с)
Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить... 8)


Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит? :D

ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными" :mrgreen:

спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 22 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:34

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:"вести с полей"(с)
Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить... 8)


Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит? :D

ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными" :mrgreen:

В Норвегии и кофе на заправке, и пачка Кэмела, и бургер стоят недоступно дорого нашим водятлам-дальнобоям, хотя они пару куевро чистыми минимум заколачивают крутя баранку на дойчбарина.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:33

Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ?
И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:23

На "вторинці" ціни знову пішли вниз. Немає дорожаю, хоч стріляй!
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:13

  Первый написав:Помянемо ФАНТАСТИЧНІ ціни за хрущі і скворєшні
і за новобуди, які за 10 років знецінились в 2 рази - також!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:13

  Frant написав:Що там з ЗП таксистів, електриків і комбайнерів??? Вже скупляють пачками квартири біля метро????


Я ещё в прошлом году рассказывал как таксисты хвастались что покупали 3к в новострое
Так что тщательней проффесор надо, тщательней кошмарить
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е.
ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.

Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом).
Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html
Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ?
И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?

~3-5к
~5-7к
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:53

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е.
ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.

Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом).
Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html
Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.

Я думаю че такой ремонт по цене материалов и сделан хоз способом по ночам.
Сколько стоит вагонка не знаю.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:59

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