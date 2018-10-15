Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит?
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
спешл фо йу могу дать озвученный викингом ценник в кронах
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 22 жов, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Прохожий написав:"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит?
ойро у норгов не ходит в принципе, перевел в ойро для понимания уровня цен "пересичными"
В Норвегии и кофе на заправке, и пачка Кэмела, и бургер стоят недоступно дорого нашим водятлам-дальнобоям, хотя они пару куевро чистыми минимум заколачивают крутя баранку на дойчбарина. За стоматолога или кардиохирурга вообще промолчу. Болеть там можно только по страховке.
UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом). Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.
UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом). Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.
Я думаю че такой ремонт по цене материалов и сделан хоз способом по ночам. Сколько стоит вагонка не знаю.