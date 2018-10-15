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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2408240924102411

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:16

  zzzzzz написав:Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ?
И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?

В монолиткаркасе, за 5000 у.е. можно только грязь развести.
Пройдитесь, посмотрите сколько квартир с начатым ремонтом стоит без движения в сданных новостроях.
Не рассчитали силы...
Говоря о стоимости ремонта, я понимаю состояние "под ключ", вплоть до коврика у унитаза.
Есть три вида финальной оценки стоимости ремонта:
1. Люди которые ведут учет и записывают даже каждые 20 грн. У таких всегда почему то дорого выходит.
2. Оценивающие стоимость ретроспективно, на глаз. Такие озвучивают цифры значительно дешевле.
3. Даже не пытаются считать дабы не расстраиваться.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:27

Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам

1.Нужна подпись Президента под Кодексом.
2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания.
3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )

В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».

«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.

В НБУ поддерживают принятый кодекс о банкротстве. «У банков осталась значительная доля проблемной задолженности – около 50 млрд грн, урегулировать которую призван законопроект № 8060.
https://finclub.net/analytics/zhizn-posle-moratoriya-valyutnykh-zaemshchikov-zastavyat-platit-bankam.html

Как бы перед выборами не откатили все взад, впрочем Порошенко может просто не подписывать закон.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (

ССылку дадите на такое? Чтоб не налажать в будущем.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:38

  X-Fresh написав:Зображення

это на 1 месяц, пиковый на переобувку... подсобник
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:44

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е.
ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.

Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом).
Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html
Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.

Обява в уже в архиве.
Стоимость полного, с нормальными коммуникациями (с техникой и мебелью) ремонта в домах от аркады потянет на 10 -12 ку.е..
При этом отмечу что квартиры от Аркады -ДБК требуют наименьших вложений в ремонт.
Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:51

  Serg-ik написав:
  UA написав:Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (

ССылку дадите на такое? Чтоб не налажать в будущем.

В Киеве нормальными фитингами торгует сеть Полдюйма. Труба Рехау или ТеСе... медь для эстетов типа ЭйрМакса. В общем, всего навсего продукция сертифицированная в ЕС.
Для понимания вопроса, как дурят нашего брата: продукция FADO которая маскируется у нас как Италия- это самый обычный Китай, из марки латуни которая не рекомендуется для сантехнических фитингов...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:53

  UA написав:Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.

Наверно речь идет не об однушках 40-47 кв.м , а о трешках ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:это на 1 месяц, пиковый на переобувку... подсобник


На днях видал обьяву, танцовщица в клуб Доллс ...ЗП 75 000.
Вот где потенциальный спрос на квартиры, месяц работы и вуаля....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:56

Чукча2
Вы всерьез считаете что там надо уметь танцевать ? :mrgreen:
П.С. Мальчики там могут еще больше зарабатывать :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:уметь танцевать


Уметь танцевать тоже...
Чукча2
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