Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Так сколько ремонт квартиры после строителей под аренду будет стоить ( эконом вариант ) - 5 к $ ? И сколько ремонт в тех квартирах что продаются с подготовкой под ремонт ?
В монолиткаркасе, за 5000 у.е. можно только грязь развести. Пройдитесь, посмотрите сколько квартир с начатым ремонтом стоит без движения в сданных новостроях. Не рассчитали силы... Говоря о стоимости ремонта, я понимаю состояние "под ключ", вплоть до коврика у унитаза. Есть три вида финальной оценки стоимости ремонта: 1. Люди которые ведут учет и записывают даже каждые 20 грн. У таких всегда почему то дорого выходит. 2. Оценивающие стоимость ретроспективно, на глаз. Такие озвучивают цифры значительно дешевле. 3. Даже не пытаются считать дабы не расстраиваться.
Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам
1.Нужна подпись Президента под Кодексом. 2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания. 3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )
В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».
«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.
UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом). Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.
Обява в уже в архиве. Стоимость полного, с нормальными коммуникациями (с техникой и мебелью) ремонта в домах от аркады потянет на 10 -12 ку.е.. При этом отмечу что квартиры от Аркады -ДБК требуют наименьших вложений в ремонт. Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.
UA написав:Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (
ССылку дадите на такое? Чтоб не налажать в будущем.
В Киеве нормальными фитингами торгует сеть Полдюйма. Труба Рехау или ТеСе... медь для эстетов типа ЭйрМакса. В общем, всего навсего продукция сертифицированная в ЕС. Для понимания вопроса, как дурят нашего брата: продукция FADO которая маскируется у нас как Италия- это самый обычный Китай, из марки латуни которая не рекомендуется для сантехнических фитингов...