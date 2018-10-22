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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:59

  UA написав:Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар.
Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые.
Цена вполне рабочего редуктора 600 грн. :D
Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа.
Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.

ИМХО:
трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать.
Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 жов, 2018 10:05, всього редагувалось 3 разів.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В центре Киева столкнулись 17 авто
https://korrespondent.net/city/kiev/402 ... ys-17-avto

лютый фарш....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В Киеве нормальными фитингами торгует сеть Полдюйма.

То есть, все продающееся там, "ок"? Или надо знать, что нельзя покупать даже там?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:06

  zzzzzz написав:
  UA написав:Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.

Наверно речь идет не об однушках 40-47 кв.м , а о трешках ?

Нет. Однушки. И это ремонт под аренду.
Для уточнения, понимаю под ремонтом все под ключ.
Положил рулон туалетной бумаги и всё.
Есть люди считающие ремонт без мебели и техники.
Есть озвучивающие цифру под чистовую отделку... типа - а обойки и ламинат мы сами делали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:06

  Serg-ik написав:
  UA написав:В Киеве нормальными фитингами торгует сеть Полдюйма.

То есть, все продающееся там, "ок"? Или надо знать, что нельзя покупать даже там?

Хотите чтобы без подделок - выходите на импортера в Украину, у него берете контакты с кем он работает, и вуаля.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:08

  Serg-ik написав:
  UA написав:В Киеве нормальными фитингами торгует сеть Полдюйма.

То есть, все продающееся там, "ок"? Или надо знать, что нельзя покупать даже там?

В общем там всё ОК.
Только трубы ТеСе- Рехау торгуют другие импортеры.
Зато у них медь правильных брендов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17

360 панорама над тт
https://www.skypixel.com/photos/new-and-old-pechersk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:18

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.

Наверно речь идет не об однушках 40-47 кв.м , а о трешках ?

Нет. Однушки. И это ремонт под аренду.
Для уточнения, понимаю под ремонтом все под ключ.
Положил рулон туалетной бумаги и всё.
Есть люди считающие ремонт без мебели и техники.
Есть озвучивающие цифру под чистовую отделку... типа - а обойки и ламинат мы сами делали.


Я вообще смотрю с другой стороны. Со стороны вложения/доходность.
Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость. Думаю в бизнес сегменте доходность может быть выше но и простои тоже больше будут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:22

  _Mykola_ написав:
  UA написав:Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар.
Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые.
Цена вполне рабочего редуктора 600 грн. :D
Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа.
Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.

ИМХО:
трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать.
Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.

Давайте считать
https://rozetka.com.ua/15148402/p15148402/
два сервопривода + 2 редуктора по 650 грн и нет 10 000 грн. :mrgreen:
А ещё голова+ датчики на систему протечек как бы нужно.
То что вы описываете, стоит (без работ) около 700-750 евро. С канализацией.
Заказывающий такую конфигурацию у сантехников проходит по статье - Богатый Буратна.
1500 евро с работами мож поместитесь.
Предложите сантехнику самостоятельную закупку материалов будете посланы на юх.
Сейчас рынок исполнителей работ, а не заказчиков :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:31

  UA написав:ИМХО:
трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать.
Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.

Давайте считать
https://rozetka.com.ua/15148402/p15148402/
два сервопривода + 2 редуктора по 650 грн и нет 10 000 грн. :mrgreen:
А ещё голова+ датчики на систему протечек как бы нужно.
То что вы описываете, стоит (без работ) около 700-750 евро.[/quote]
http://gidrolock.com.ua/cost.html
Квартира 1 Ultimate Bugatti - 8210 грн. ВЕСЬ комплект! + 650*2,
или попроще, вообще разводить не нужно особо, т.к. нет блока управления, нужен ключ + пакля+отвертка, Квартира 1 Winner Bugatti =6940 грн

ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения! ;) :roll:
_Mykola_
 
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