Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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UA написав:Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар. Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые. Цена вполне рабочего редуктора 600 грн. Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа. Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.
ИМХО: трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать. Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 жов, 2018 10:05, всього редагувалось 3 разів.
UA написав:Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.
Наверно речь идет не об однушках 40-47 кв.м , а о трешках ?
Нет. Однушки. И это ремонт под аренду. Для уточнения, понимаю под ремонтом все под ключ. Положил рулон туалетной бумаги и всё. Есть люди считающие ремонт без мебели и техники. Есть озвучивающие цифру под чистовую отделку... типа - а обойки и ламинат мы сами делали.
UA написав:Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.
Наверно речь идет не об однушках 40-47 кв.м , а о трешках ?
Нет. Однушки. И это ремонт под аренду. Для уточнения, понимаю под ремонтом все под ключ. Положил рулон туалетной бумаги и всё. Есть люди считающие ремонт без мебели и техники. Есть озвучивающие цифру под чистовую отделку... типа - а обойки и ламинат мы сами делали.
Я вообще смотрю с другой стороны. Со стороны вложения/доходность. Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость. Думаю в бизнес сегменте доходность может быть выше но и простои тоже больше будут.
UA написав:Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар. Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые. Цена вполне рабочего редуктора 600 грн. Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа. Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.
ИМХО: трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать. Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.
Давайте считать https://rozetka.com.ua/15148402/p15148402/ два сервопривода + 2 редуктора по 650 грн и нет 10 000 грн. А ещё голова+ датчики на систему протечек как бы нужно. То что вы описываете, стоит (без работ) около 700-750 евро. С канализацией. Заказывающий такую конфигурацию у сантехников проходит по статье - Богатый Буратна. 1500 евро с работами мож поместитесь. Предложите сантехнику самостоятельную закупку материалов будете посланы на юх. Сейчас рынок исполнителей работ, а не заказчиков
UA написав:ИМХО: трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать. Канализация Ostendorf, вполне вменяемый ценник, и качественно.
Давайте считать https://rozetka.com.ua/15148402/p15148402/ два сервопривода + 2 редуктора по 650 грн и нет 10 000 грн. А ещё голова+ датчики на систему протечек как бы нужно. То что вы описываете, стоит (без работ) около 700-750 евро.[/quote] http://gidrolock.com.ua/cost.html Квартира 1 Ultimate Bugatti - 8210 грн. ВЕСЬ комплект! + 650*2, или попроще, вообще разводить не нужно особо, т.к. нет блока управления, нужен ключ + пакля+отвертка, Квартира 1 Winner Bugatti =6940 грн