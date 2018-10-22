UA написав:

Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар.Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые.Цена вполне рабочего редуктора 600 грн.Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа.Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.