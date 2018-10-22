Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам
1.Нужна подпись Президента под Кодексом. 2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания. 3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )
В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».
«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.
Как бы перед выборами не откатили все взад, впрочем Порошенко может просто не подписывать закон.
Очень щепетильная тема. Все прекрасно понимают, что эта проблемка не имеет простого решения, потери невозвратны, реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс. Сам по себе мораторий только усугубил - все эти годы всю эту кучу *г**** можно было по-тихоньку разгребать, где более жёстко через принудительную реализацию залогов, где идти навстречу, реструктуризировать, рефинансировать, часть долга списывать. Это время потеряно, только долги стали больше.
UA написав: Предложите сантехнику самостоятельную закупку материалов будете посланы на юх. Сейчас рынок исполнителей работ, а не заказчиков
Делал ремонт, ВСЮ сантехническую и электротехническую продукцию, включая трубы, фитинги, розетки-автоматы, щит, покупал ЛИЧНО, и скидки которые предложили на эту продукцию продавцы от диллеров, почти наполовину, покрыли оплату работ электрика и сантехника! Что я делал не так? Знаю, что электрик прикарманил себе 30 метров ВВГнг-LS 3*2,5 но на километре качественно уложенных кабелей это мелочь, просто закрыл на это глаза, т.к. цена за хорошо выполненную работу была не высокой, типа бонус.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 жов, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс.
количество ипотечников проблемных во сколько раз меньше, чем тех, кто влетел на обесценивании вкладов в 2014-2015 ? Вкладчики особых проблем не создали. Ипотечники-тем более. Они живут в состоянии "завтра выселят" уже не один год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Faceless написав:реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс.
количество ипотечников проблемных во сколько раз меньше, чем тех, кто влетел на обесценивании вкладов в 2014-2015 ? Вкладчики особых проблем не создали. Ипотечники-тем более. Они живут в состоянии "завтра выселят" уже не один год
ну с одной стороны обесцененные вклады это были типа "лишние деньги", да люди чего-то не купили, но это было не "послядняя рубашка", а вот если людей выселять из кредитной квартиры, а снимать денег нет, то это вот и будет социальная напряженность.
С другой стороны -
"«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора"
если я правильно понимаю то идет речь о смехотворных цифрах 3,5к залогов - это просто капля в море, ну будет на 10к больше бомжей, мусорок на всех хватит.
(так себе шутка)
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
UA написав:Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
Мы обсуждали самый жлоб ремонт, который можно себе представить. Плитку я брал 500 гривен за метр работа с материалами (правда, в спешке в два раза ошибся с метражом). Вот для примера, во сколько обошелся бы такой ремонт? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2-h- ... BBIRd.html Все от застройщика. Ванная в пластике (подозреваю самый дешевый), рабочая зона на кухне пластик. Кухню такую видел в Эпике месяц-два назад за 2000.
Обява в уже в архиве. Стоимость полного, с нормальными коммуникациями (с техникой и мебелью) ремонта в домах от аркады потянет на 10 -12 ку.е.. При этом отмечу что квартиры от Аркады -ДБК требуют наименьших вложений в ремонт. Ремонт под аренду бизнес класса это 30 куе.
Думаю, правильно считать от м2.. монолит в хорошем доме, однуха, 42 м2, хороший ремонт на опыте без особых заморочек. 210 usd за м2. Подготовка стен под обои, электрика и установка фаянса-сами. Сдается, кстати, за 12, можно пробовать по рынку за 14, но правильный арендатор практически не амортизирует квартиру, поэтому не дергаемся. В бизнесе сейчас делаю правильный ремонт без наемного прораба, меньше 420-450 за м2 не получается (s=80 m2). Идет, кстати, тяжко.. Все расчеты-под ключ с наполнением.