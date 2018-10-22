zzzzzz написав:

Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам1.Нужна подпись Президента под Кодексом.2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания.3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.В НБУ поддерживают принятый кодекс о банкротстве. «У банков осталась значительная доля проблемной задолженности – около 50 млрд грн, урегулировать которую призван законопроект № 8060.Как бы перед выборами не откатили все взад, впрочем Порошенко может просто не подписывать закон.