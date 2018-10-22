RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2410241124122413

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам

1.Нужна подпись Президента под Кодексом.
2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания.
3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )

В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».

«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.

В НБУ поддерживают принятый кодекс о банкротстве. «У банков осталась значительная доля проблемной задолженности – около 50 млрд грн, урегулировать которую призван законопроект № 8060.
https://finclub.net/analytics/zhizn-posle-moratoriya-valyutnykh-zaemshchikov-zastavyat-platit-bankam.html

Как бы перед выборами не откатили все взад, впрочем Порошенко может просто не подписывать закон.
Очень щепетильная тема. Все прекрасно понимают, что эта проблемка не имеет простого решения, потери невозвратны, реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс. Сам по себе мораторий только усугубил - все эти годы всю эту кучу *г**** можно было по-тихоньку разгребать, где более жёстко через принудительную реализацию залогов, где идти навстречу, реструктуризировать, рефинансировать, часть долга списывать. Это время потеряно, только долги стали больше.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22343
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 5004 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:35

  UA написав: Предложите сантехнику самостоятельную закупку материалов будете посланы на юх.
Сейчас рынок исполнителей работ, а не заказчиков :mrgreen:

Делал ремонт, ВСЮ сантехническую и электротехническую продукцию, включая трубы, фитинги, розетки-автоматы, щит, покупал ЛИЧНО, и скидки которые предложили на эту продукцию продавцы от диллеров, почти наполовину, покрыли оплату работ электрика и сантехника!
Что я делал не так? :lol:
Знаю, что электрик прикарманил себе 30 метров ВВГнг-LS 3*2,5 но на километре качественно уложенных кабелей это мелочь, просто закрыл на это глаза, т.к. цена за хорошо выполненную работу была не высокой, типа бонус. ;) ;)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 жов, 2018 10:41, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:41

  UA написав:Давайте считать
https://rozetka.com.ua/15148402/p15148402/
два сервопривода

а без этих штук вода в современных домах уже не течёт?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8390
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:42

Serg-ik
Зачем покупать россыпью, если комплектом будет дешевле, да еще и скидку на комплекте можно сторговать?
Течет, но иногда, совсем неожиданно и к соседям этажами ниже...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс.

количество ипотечников проблемных во сколько раз меньше, чем тех, кто влетел на обесценивании вкладов в 2014-2015 ? Вкладчики особых проблем не создали. Ипотечники-тем более. Они живут в состоянии "завтра выселят" уже не один год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8390
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:03

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс.

количество ипотечников проблемных во сколько раз меньше, чем тех, кто влетел на обесценивании вкладов в 2014-2015 ? Вкладчики особых проблем не создали. Ипотечники-тем более. Они живут в состоянии "завтра выселят" уже не один год


ну с одной стороны обесцененные вклады это были типа "лишние деньги", да люди чего-то не купили, но это было не "послядняя рубашка", а вот если людей выселять из кредитной квартиры, а снимать денег нет, то это вот и будет социальная напряженность.

С другой стороны -

"«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора"

если я правильно понимаю то идет речь о смехотворных цифрах 3,5к залогов - это просто капля в море, ну будет на 10к больше бомжей, мусорок на всех хватит.

(так себе шутка) :cry:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 970
З нами з: 24.07.10
Подякував: 226 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2410241124122413
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: X-Fresh і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11602 2080813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 11:52
X-Fresh
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62675)
23.10.2018 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.