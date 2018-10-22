Додано: Вів 23 жов, 2018 13:30

UA написав: _Mykola_ написав: ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения! ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения!

МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники.

я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер.

Да окупит. Не спорю.

Почему новоселы не делают такую конфигурацию?

Они глупее вас или все же цена? МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники.я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер.Да окупит. Не спорю.Почему новоселы не делают такую конфигурацию?Они глупее вас или все же цена?

с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн)

Вы читать умеете?"трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок,, и не надо ничего выдумывать."10 тыс, это защита от протечек+редуктуры+работа по их монтажу.Трубы ТЕСЕ стоят НЕДОРОГО, всего в 1,5, максимум в 3 раза дороже, по фитингам та же ситуация, но служат не в пример надежнее и дольше. Тем более что труб, если это не трешка с двумя санузлами и двумя стояками водоснабжения, будет не так много, для простой однушки это вообще смешной объем по материалам.Фантазер тут Вы! Новоселы, а особенно строители, в подавляющем большинстве недалекие люди, шо прораб сказал, то и сделаем. Особенно если "под ключ", посчитаем дорогие материалы - поставим дешевые, потом замажем/закроем финишными материалами, и будет "канфетка", все-равно заказчики не понимают, и не будут разбираться.Я видел и не раз промежуточные этапы не одной бригады "специалистов", за редким исключением - это писец товарищи!.Я прошел капитальный ремонт "с нуля", с тотальным контролем исполнителей, и не надо мне рассказывать сказки.Те прайсики которые Вы рисуете, можно уменьшить от 10 до 40% по материаламНужно просто поискать, направление я указал - хотите - занимайтесь!