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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2411241224132414

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:29

  Alex_V_K_79 написав: В бизнесе сейчас делаю правильный ремонт без наемного прораба, меньше 420-450 за м2 не получается (s=80 m2). Идет, кстати, тяжко.. Все расчеты-под ключ с наполнением.


Вот вот... это только расчеты.
К тому же на больших площадях, дорогие в ремонте санузлы и кухня "размазываются" более дешевыми комнатами.
Очень интересны подсчеты людей только закончивших ремонт.
Но к сожалению, у нас народ не склонен к тщательному ведению бухгалтерии.
Таких от силы 10%. Остальные на глаз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:30

  Serg-ik написав:Что скажет airmax 78?
Аренда 3-х комнатной квартиры возле Кимо
730 $
Киев

Предлагается в аренду 3-х комнатная квартира на 7 этаже 14 этажного дома. Свободна с середины октября .
Квартира в центре Киева, Герцена 17-25. Рядом КИМО. Площадь - 125,5 кв.м. Комнаты раздельные и два санузла. Две спальни и холл.
Есть необходимая мебель и техника. Отопление централизованное.
Также есть подземная парковка, цена договорная. Рядом парк.
Мы не против, чтоб в квартире проживали иностранцы или семья с детьми.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174994495991077&set=pcb.579718455800778&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAv-p5hLWCr1hl1ljWqIa576ZCCkWeWPO8nKQ1nYYvIOmSM5ghRKHLwFKkWixL3I2y9tLVHnikbhi4N


он кажется такую снимал за 10 или 12, непомню точно, помню что намного ниже рынка
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:35

https://www.facebook.com/groups/kyiv.re ... 7302694560

Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки.
Из негатива :
- 2 этаж , вид в никуда
- ремонт подуставший
Позитив
местоположение
место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:36

  _Mykola_ написав:ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения! ;) :roll:

МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники.
я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер.
Да окупит. Не спорю.
Почему новоселы не делают такую конфигурацию?
Они глупее вас или все же цена?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:40

  zzzzzz написав:https://www.facebook.com/groups/kyiv.realestate/permalink/577447302694560/?sale_post_id=577447302694560

Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки.
Из негатива :
- 2 этаж , вид в никуда
- ремонт подуставший
Позитив
местоположение
место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)

Нет фоток санузла и кухня вскользь. Следовательно там мрак.
За 13 00 -14 000 грн вполне могут снять. Покомнатно по 7000 грн вполне реальная цена.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:46

  zzzzzz написав:https://www.facebook.com/groups/kyiv.realestate/permalink/577447302694560/?sale_post_id=577447302694560

Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки.
Из негатива :
- 2 этаж , вид в никуда
- ремонт подуставший
Позитив
местоположение
место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)


под курятник сдавать - норм
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:58

https://www.facebook.com/groups/kyiv.re ... e/?fref=nf
Комфорт таун 40 кв.м. 9 эт , ремонт хороший
Как думаете сдавать такую по 12 кгрн в аренду, реально или не более 10-10,5 кгрн ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:30

  UA написав:
  _Mykola_ написав:ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения! ;) :roll:

МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники.
я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер.
Да окупит. Не спорю.
Почему новоселы не делают такую конфигурацию?
Они глупее вас или все же цена?

Вы читать умеете?
"трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать."
10 тыс, это защита от протечек+редуктуры+работа по их монтажу.
Трубы ТЕСЕ стоят НЕДОРОГО, всего в 1,5, максимум в 3 раза дороже, по фитингам та же ситуация, но служат не в пример надежнее и дольше. Тем более что труб, если это не трешка с двумя санузлами и двумя стояками водоснабжения, будет не так много, для простой однушки это вообще смешной объем по материалам.

Фантазер тут Вы! Новоселы, а особенно строители, в подавляющем большинстве недалекие люди, шо прораб сказал, то и сделаем. Особенно если "под ключ", посчитаем дорогие материалы - поставим дешевые, потом замажем/закроем финишными материалами, и будет "канфетка", все-равно заказчики не понимают, и не будут разбираться.
Я видел и не раз промежуточные этапы не одной бригады "специалистов", за редким исключением - это писец товарищи!.

Я прошел капитальный ремонт "с нуля", с тотальным контролем исполнителей, и не надо мне рассказывать сказки. ;)
Те прайсики которые Вы рисуете, можно уменьшить от 10 до 40% по материалам ;)
Нужно просто поискать, направление я указал - хотите - занимайтесь!
_Mykola_
 
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