Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав: В бизнесе сейчас делаю правильный ремонт без наемного прораба, меньше 420-450 за м2 не получается (s=80 m2). Идет, кстати, тяжко.. Все расчеты-под ключ с наполнением.
Вот вот... это только расчеты. К тому же на больших площадях, дорогие в ремонте санузлы и кухня "размазываются" более дешевыми комнатами. Очень интересны подсчеты людей только закончивших ремонт. Но к сожалению, у нас народ не склонен к тщательному ведению бухгалтерии. Таких от силы 10%. Остальные на глаз.
Аренда 3-х комнатной квартиры возле Кимо 730 $ Киев
Предлагается в аренду 3-х комнатная квартира на 7 этаже 14 этажного дома. Свободна с середины октября . Квартира в центре Киева, Герцена 17-25. Рядом КИМО. Площадь - 125,5 кв.м. Комнаты раздельные и два санузла. Две спальни и холл. Есть необходимая мебель и техника. Отопление централизованное. Также есть подземная парковка, цена договорная. Рядом парк. Мы не против, чтоб в квартире проживали иностранцы или семья с детьми.
Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки. Из негатива : - 2 этаж , вид в никуда - ремонт подуставший Позитив местоположение место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)
_Mykola_ написав:ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения!
МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники. я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер. Да окупит. Не спорю. Почему новоселы не делают такую конфигурацию? Они глупее вас или все же цена?
Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки. Из негатива : - 2 этаж , вид в никуда - ремонт подуставший Позитив местоположение место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)
Нет фоток санузла и кухня вскользь. Следовательно там мрак. За 13 00 -14 000 грн вполне могут снять. Покомнатно по 7000 грн вполне реальная цена.
Интересно какая аренда может быть у такой квартиры на Леси Украинки. Из негатива : - 2 этаж , вид в никуда - ремонт подуставший Позитив местоположение место для парковки возле дома ( для не супер дорогого авто)
_Mykola_ написав:ОДНА сработка этого ОКУПИТ ВСЕ вложения!
МЫкола вы написали, что на 10 000 грн можно накупить материалов на хорошую конфигурацию разводки сантехники. я ссылками показал, что вы мягко говоря не в теме... Фантазер. Да окупит. Не спорю. Почему новоселы не делают такую конфигурацию? Они глупее вас или все же цена?
Вы читать умеете? "трубы TECE+латунные родые фитинги + редукторы + защиту от протечек, например гидролок, с разводкой датчиков по мокрым зонам с контролем обрыва (особенно если стояк водоснабжения один, то это до 10 тыс. грн), и не надо ничего выдумывать." 10 тыс, это защита от протечек+редуктуры+работа по их монтажу. Трубы ТЕСЕ стоят НЕДОРОГО, всего в 1,5, максимум в 3 раза дороже, по фитингам та же ситуация, но служат не в пример надежнее и дольше. Тем более что труб, если это не трешка с двумя санузлами и двумя стояками водоснабжения, будет не так много, для простой однушки это вообще смешной объем по материалам.
Фантазер тут Вы! Новоселы, а особенно строители, в подавляющем большинстве недалекие люди, шо прораб сказал, то и сделаем. Особенно если "под ключ", посчитаем дорогие материалы - поставим дешевые, потом замажем/закроем финишными материалами, и будет "канфетка", все-равно заказчики не понимают, и не будут разбираться. Я видел и не раз промежуточные этапы не одной бригады "специалистов", за редким исключением - это писец товарищи!.
Я прошел капитальный ремонт "с нуля", с тотальным контролем исполнителей, и не надо мне рассказывать сказки. Те прайсики которые Вы рисуете, можно уменьшить от 10 до 40% по материалам Нужно просто поискать, направление я указал - хотите - занимайтесь!