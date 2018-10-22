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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2413241424152416>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:09

  Serg-ik написав:Гляньте какой чудный домик под ключ +12 соток и всего по 520 у.е. за метр!!!
https://setam.net.ua/auction/306518
и желающих купить -7 человек


Из которых 8 родственников заёмщика )))
Оооо так это везунчик ...20.12.2007 купил , потом в 2009 взял ипотеку под залог и пошло поехало
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана.
Я в шоке - сюр какой-то...
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:36

  hume написав:
  zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$
В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения.
Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?

Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн.
ПС
Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь
А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно

я думаю, всі хто мав 1000куе, вже або злиняли за бугор, як реус, або купили житло своєї мрії (крім перфекціоніста Макса), або злиняли за бугор і купили ...
Залишились ніщебродні дони - безхатченки.
Навіть Долярчик із своїм чахоточним бізнесом і той обетонився...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 жов, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:36

  alkasander написав:В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана.
Я в шоке - сюр какой-то...

потому что дешево, вот и быстро сдал
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:41

  flyman написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$
В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения.
Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?

Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн.
ПС
Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь
А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно

я думаю, всі хто мав 1000куе, вже або злиняли за бугор, як реус, або купили житло своєї мрії (крім перфекціоніста Макса), або злиняли за бугор і купили ...
Залишились ніщебродні дони - безхатченки.
Навіть Долярчик із своїм чахоточним бізнесом і той обетонився...

Лям уе гарна цифра...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:42

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:КГГА всегда включает дурака:
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен следить за выполнением конкурсных условий, в том числе и за техническим состоянием транспорта. А в случае несоответствия нормам — разорвать с перевозчиком договор.

Зашибись. Пусть разорвет договор с УЗ, потому что электричка не соответствует требованиям. Всем сразу же станет лучше.
  zzzzzz написав:Перекрытие путей я не буду комментировать, да это противозаконно.Но состояние людей тоже можно понять, да с точки зрения закона они совершили правонарушение, с другой стороны таким образом удалось создать общественный резонанс и привлечь внимание к данному вопросу.

Я не о противозаконности даже. Группа идиотов решила, что раз они "страдают" из-за транспортной проблемы, надо чтобы пострадало еще больше - все те, кто ехал этот день более поздней электричкой, и в итоге застрял на час. Для привлечения внимания и резонанса есть СМИ.
  zzzzzz написав:Вот видео где Кличко перед камерами пиариться на запуске городской электричке.
Рекомендую посмотреть.

Да пусть пиарится, у политиков это неотъемлемый элемент. Электричка несколько облегчила транспортную проблему Трои? Да. Даже Захар было рассказывал как удобно и быстро с Милославской на скоростном трамвае до электрички, а на ней на правый берег. С ней стало лучше? Да.

я в той день їздив на Дарницю:
7:54 Київ-Волинський - Дарниця відмінена по технічним причинам
7:04 подана електричка в 4 вагони
9:20 електричка на Дарниці відмінена - прийшлось користувати бидломаршрутки та метро.
Кличку ганьба!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:45

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками?


на 2012 год экономия 6К долларов - за три месяца
потерь нет

летом самостоятельно делал косметику + сантехнику в квартире (не в Украине) так вот экономия на работе более 10К евро .

так что если руки не оттуда откуда ноги то все можно сделать

цоколь роблю сам, економію можете порахувати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:54

  UA написав:
  Первый написав:Vlad442 Зображення
Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.

Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е.
ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.

видно що початковий дизайн сантехніки дещо помінявся
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alkasander написав:В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана.
Я в шоке - сюр какой-то...
Там одни риелторы и сидят :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:03

  kingkongovets написав:360 панорама над тт
https://www.skypixel.com/photos/new-and-old-pechersk

ну і вид, одні бетонні джунглі
з вікна цоколя і то кращі краєвиди
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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