Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн. ПС Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
я думаю, всі хто мав 1000куе, вже або злиняли за бугор, як реус, або купили житло своєї мрії (крім перфекціоніста Макса), або злиняли за бугор і купили ... Залишились ніщебродні дони - безхатченки. Навіть Долярчик із своїм чахоточним бізнесом і той обетонився...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 жов, 2018 14:37, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн. ПС Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
я думаю, всі хто мав 1000куе, вже або злиняли за бугор, як реус, або купили житло своєї мрії (крім перфекціоніста Макса), або злиняли за бугор і купили ... Залишились ніщебродні дони - безхатченки. Навіть Долярчик із своїм чахоточним бізнесом і той обетонився...
zzzzzz написав:КГГА всегда включает дурака: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен следить за выполнением конкурсных условий, в том числе и за техническим состоянием транспорта. А в случае несоответствия нормам — разорвать с перевозчиком договор.
Зашибись. Пусть разорвет договор с УЗ, потому что электричка не соответствует требованиям. Всем сразу же станет лучше.
zzzzzz написав:Перекрытие путей я не буду комментировать, да это противозаконно.Но состояние людей тоже можно понять, да с точки зрения закона они совершили правонарушение, с другой стороны таким образом удалось создать общественный резонанс и привлечь внимание к данному вопросу.
Я не о противозаконности даже. Группа идиотов решила, что раз они "страдают" из-за транспортной проблемы, надо чтобы пострадало еще больше - все те, кто ехал этот день более поздней электричкой, и в итоге застрял на час. Для привлечения внимания и резонанса есть СМИ.
zzzzzz написав:Вот видео где Кличко перед камерами пиариться на запуске городской электричке. Рекомендую посмотреть.
Да пусть пиарится, у политиков это неотъемлемый элемент. Электричка несколько облегчила транспортную проблему Трои? Да. Даже Захар было рассказывал как удобно и быстро с Милославской на скоростном трамвае до электрички, а на ней на правый берег. С ней стало лучше? Да.
я в той день їздив на Дарницю: 7:54 Київ-Волинський - Дарниця відмінена по технічним причинам 7:04 подана електричка в 4 вагони 9:20 електричка на Дарниці відмінена - прийшлось користувати бидломаршрутки та метро. Кличку ганьба!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками?
на 2012 год экономия 6К долларов - за три месяца потерь нет
летом самостоятельно делал косметику + сантехнику в квартире (не в Украине) так вот экономия на работе более 10К евро .
так что если руки не оттуда откуда ноги то все можно сделать
цоколь роблю сам, економію можете порахувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Vlad442 Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка). Не верю на десятки кгрн.
Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
видно що початковий дизайн сантехніки дещо помінявся
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ну і вид, одні бетонні джунглі з вікна цоколя і то кращі краєвиди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.