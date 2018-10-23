Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав: В бизнесе сейчас делаю правильный ремонт без наемного прораба, меньше 420-450 за м2 не получается (s=80 m2). Идет, кстати, тяжко.. Все расчеты-под ключ с наполнением.
Вот вот... это только расчеты. К тому же на больших площадях, дорогие в ремонте санузлы и кухня "размазываются" более дешевыми комнатами. Очень интересны подсчеты людей только закончивших ремонт. Но к сожалению, у нас народ не склонен к тщательному ведению бухгалтерии. Таких от силы 10%. Остальные на глаз.
Прошлым летом делал кап.ремонт в своей Б\У 1к, 30кв.м Даю приблизительные цифры, записывал все что тратил. Окна , балкон, входные двери остались нормальные - не менял. Курс 25 грн.
1)Заменил САМ всю електирку, стены под покраску(не обои), линолеум на пол, плинтуса, на кухне и в ванной - плитка, покраска потолков, покраска стен, выровнял пол(ушло много мешков на стяжку), некоторый строительный инструмент. По этому пункту ушло 90к грн - стоимость материала + доставка.
2)Работа електрика ЖЕКа + материал, заменил проводку от стояка в квартиру - 1500 грн.
3)Разводка сантех. труб, замена стояков с выходом в соседние квартиры - за работу мастера взяли 6к грн. На материал приблизительно ушло 5к грн со всей мелочью типа заглушек и временных кранов на трубы. Итого 11к.
4)Обстановка мебелью: ванна,умывальник, 3 крана + душ, туалет, шкаф в комнату на заказ(20к) , кухня на заказ(40к), стол кухонный, стулья, двери в комнаты, прихожая, диван, комод - 105к.
5)Техника новая средняя, типа електролюкс: холодильник, плита, стиралка, бойлер, кондиционер, електросушилка в ванную, люстры - около 65к.
В общем я потратил 273к, 9,1к грн\м2 ~365$
Если платить за отделочные работы то в первом пункте будет еще + 90к. В итоге выйдем на сумму 363к, 12,1к грн\м2 ~485$
zzzzzz написав:Жизнь после моратория: валютных заемщиков заставят платить банкам
1.Нужна подпись Президента под Кодексом. 2.Кодекс вступает в действие через полгода после подписания. 3.Через один год со дня вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. ( ориентировочно аж к лету 2020 года )
В Нацбанке подсчитали, что на 1 мая доля просроченных кредитов, выданных до кризиса 2008 года, составляла 94,2% по ипотечному портфелю в валюте и до 36,9% – по гривневому портфелю. Из-за моратория на взыскание обеспечения по валютным ипотечным кредитам объемы конвертации кредитов в гривневые «несущественно повлияли на качество обслуживания».
«По данным опрошенных банков, в 2016 году они конвертировали 2526 кредитов на сумму более 1 млрд грн, в 2017 году – 1061 кредитов на 619 млн грн. После конвертации 28% и 19% кредитов, конвертированных в 2016-2017 годах, признаны дефолтными», – говорится в отчете регулятора.
Как бы перед выборами не откатили все взад, впрочем Порошенко может просто не подписывать закон.
Очень щепетильная тема. Все прекрасно понимают, что эта проблемка не имеет простого решения, потери невозвратны, реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс. Сам по себе мораторий только усугубил - все эти годы всю эту кучу *г**** можно было по-тихоньку разгребать, где более жёстко через принудительную реализацию залогов, где идти навстречу, реструктуризировать, рефинансировать, часть долга списывать. Это время потеряно, только долги стали больше.
мораторій був для бохатих... що не понятно...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн. ПС Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
я думаю, всі хто мав 1000куе, вже або злиняли за бугор, як реус, або купили житло своєї мрії (крім перфекціоніста Макса), або злиняли за бугор і купили ... Залишились ніщебродні дони - безхатченки. Навіть Долярчик із своїм чахоточним бізнесом і той обетонився...
Лям уе гарна цифра... ==== очіпятка, мова йшла про 100куе, що теж немалі гроші
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Очень щепетильная тема. Все прекрасно понимают, что эта проблемка не имеет простого решения, потери невозвратны, реализация залогов ничего не решит, но создаст социальные последствия и резонанс. Сам по себе мораторий только усугубил - все эти годы всю эту кучу *г**** можно было по-тихоньку разгребать, где более жёстко через принудительную реализацию залогов, где идти навстречу, реструктуризировать, рефинансировать, часть долга списывать. Это время потеряно, только долги стали больше.
Многие заемщики за эти 4 года не сидели сложа руки и успели закрыть свои кредиты с большими дисконтами. Многие отдали недвигу в погашение долга. Так что портфель разгребают постепенно. Пока нет решения только для госов - они с дисконтом продавать не могут.
Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)? 2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.