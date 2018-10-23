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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2415241624172418>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:14

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:360 панорама над тт
https://www.skypixel.com/photos/new-and-old-pechersk

На Лумумбе 11 - солнечные панели. Нифига себе...


ваши?
и под правильным углом кстати

Уверен, что это КГС/Bud Development их засандалил. Интересно с чего бы это - они же с обслуживанием не заморачиваются обычно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость.

Поставьте вместо цифры 9 цифру 11, и пазл сложится.
Весть вопрос о ремонтах начался с того, что за 9 будет бомжремонт, который ничего не стоит, как я привел в ссылке на объявление, а за 5 будет уже что-то, что можно сдать за рыночную цену.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:24

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость.

Поставьте вместо цифры 9 цифру 11, и пазл сложится.
Весть вопрос о ремонтах начался с того, что за 9 будет бомжремонт, который ничего не стоит, как я привел в ссылке на объявление, а за 5 будет уже что-то, что можно сдать за рыночную цену.

за 5 будет круче чем за 9? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:за 5 будет круче чем за 9?

При вложении в ремонт 0-1 куе, аренда 9000 гривен.
При вложении 5, аренда 11000.
Цифры примерные, но смысл понятен. zzzzz ошибся с ценой аренды квартиры с ремонтом и перепутал с ценой бомжварианта.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рассматриваю параллельно еще один вариант инвестиции на котловане,с последующей перепродажей квартиры без всякой сдачи в аренду. Республика выпадает сразу,так как не разрешают переуступку. Ещё обратил внимание на ЖК севен, ну и Галактику от Столицы. Это так чисто для продажи а не для жизни. Посоветуйте, может какие-то объекты, которые упустил из виду. Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года. Я так понимаю, от локации многое зависит.
p.s Вводные данные: Однуха, до 40куе.
Востаннє редагувалось necovi4 в Вів 23 жов, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:44

  necovi4 написав:Рассматриваю параллельно еще один вариант инвестиции на котловане,с последующей перепродажей квартиры без всякой сдачи в аренду. Республика выпадает сразу,так как не разрешают переуступку. Ещё обратил внимание на ЖК севен, ну и Галактику от Столицы. Это так чисто для продажи а не для жизни. Посоветуйте, может какие-то объекты, которые упустил из виду. Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года. Я так понимаю, от локации многое зависит.

бери ПБ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:47

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:за 5 будет круче чем за 9?

При вложении в ремонт 0-1 куе, аренда 9000 гривен.
При вложении 5, аренда 11000.
Цифры примерные, но смысл понятен. zzzzz ошибся с ценой аренды квартиры с ремонтом и перепутал с ценой бомжварианта.



Влад , тут vossmy описал ремонт на 9куе своими силами и на 12куе с использованием наемных рабочих , возникает вопрос, за 5куе вообще без мебели с голыми стенами ?
viewtopic.php?p=4480359#p4480359
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?

Для чего и кого?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 18:58

Какая логика у строителей не разрешать переуступку? Бери себе 2-5 или сколько процентов и переписывай с одного собственника на другого. Мне казалось очень выгодная тема, хоть 10 раз переуступай.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:14

  Faceless написав:
  airmax78 написав:1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?

Для чего и кого?

Условно "для себя".
airmax78
 
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