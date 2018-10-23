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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 жов, 2018 18:14
kingkongovets написав: airmax78 написав:
На Лумумбе 11 - солнечные панели. Нифига себе...
ваши?
и под правильным углом кстати
Уверен, что это КГС/Bud Development их засандалил. Интересно с чего бы это - они же с обслуживанием не заморачиваются обычно.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:20
zzzzzz написав:
Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость.
Поставьте вместо цифры 9 цифру 11, и пазл сложится.
Весть вопрос о ремонтах начался с того, что за 9 будет бомжремонт, который ничего не стоит, как я привел в ссылке на объявление, а за 5 будет уже что-то, что можно сдать за рыночную цену.
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Vlad442
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:24
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Выше я писал если квартирка стоимостью 40 + 5 на ремонт сдается по 9 кгрн это дает доходность в валюте 8,5% при условии 100% заполняемость.
Поставьте вместо цифры 9 цифру 11, и пазл сложится.
Весть вопрос о ремонтах начался с того, что за 9 будет бомжремонт, который ничего не стоит, как я привел в ссылке на объявление, а за 5 будет уже что-то, что можно сдать за рыночную цену
.
за 5 будет круче чем за 9?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:32
Прохожий написав:
за 5 будет круче чем за 9?
При вложении в ремонт 0-1 куе, аренда 9000 гривен.
При вложении 5, аренда 11000.
Цифры примерные, но смысл понятен. zzzzz ошибся с ценой аренды квартиры с ремонтом и перепутал с ценой бомжварианта.
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Vlad442
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:43
Рассматриваю параллельно еще один вариант инвестиции на котловане,с последующей перепродажей квартиры без всякой сдачи в аренду. Республика выпадает сразу,так как не разрешают переуступку. Ещё обратил внимание на ЖК севен, ну и Галактику от Столицы. Это так чисто для продажи а не для жизни. Посоветуйте, может какие-то объекты, которые упустил из виду. Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года. Я так понимаю, от локации многое зависит.
p.s Вводные данные: Однуха, до 40куе.
Востаннє редагувалось necovi4
в Вів 23 жов, 2018 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:44
necovi4 написав:
Рассматриваю параллельно еще один вариант инвестиции на котловане,с последующей перепродажей квартиры без всякой сдачи в аренду. Республика выпадает сразу,так как не разрешают переуступку. Ещё обратил внимание на ЖК севен, ну и Галактику от Столицы. Это так чисто для продажи а не для жизни. Посоветуйте, может какие-то объекты, которые упустил из виду. Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года. Я так понимаю, от локации многое зависит.
бери ПБ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:47
Vlad442 написав: Прохожий написав:
за 5 будет круче чем за 9?
При вложении в ремонт 0-1 куе, аренда 9000 гривен.
При вложении 5, аренда 11000.
Цифры примерные, но смысл понятен. zzzzz ошибся с ценой аренды квартиры с ремонтом и перепутал с ценой бомжварианта.
Влад , тут vossmy
описал ремонт на 9куе своими силами и на 12куе с использованием наемных рабочих , возникает вопрос, за 5куе вообще без мебели с голыми стенами ?viewtopic.php?p=4480359#p4480359
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:52
airmax78 написав:
1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
Для чего и кого?
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:58
Какая логика у строителей не разрешать переуступку? Бери себе 2-5 или сколько процентов и переписывай с одного собственника на другого. Мне казалось очень выгодная тема, хоть 10 раз переуступай.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:14
Faceless написав: airmax78 написав:
1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
Для чего и кого?
Условно "для себя".
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