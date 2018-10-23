Додано: Вів 23 жов, 2018 19:23

Faceless написав: alkasander написав: В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана.

Я в шоке - сюр какой-то... Там одни риелторы и сидят Там одни риелторы и сидят

В этой группе цены завышены на 30-40%. Там иногда такой убой за 9-10к выставляют что диву даёшься. при чём тут же человек 20 якобы готовы смотреть. А потом проходит 2-3 недели и та же хата сдаётся дальше. Особенно умиляют посты некоторых помогите снять 1к у метро при чём пофиг какое и бюджет 12к, а из запросов было бы хорошо если есть бойлер. Как будто проблема снять за такую сумму квартиру.вот из последнего