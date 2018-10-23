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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:16

  Бывалый написав:Какая логика у строителей не разрешать переуступку? Бери себе 2-5 или сколько процентов и переписывай с одного собственника на другого. Мне казалось очень выгодная тема, хоть 10 раз переуступай.

Это тормозит продажи. А прибыль Застройщика совсем не 2-5%. Поэтому на месте застройщиков я бы тоже переуступку запретил или влупил бы %%10 комиссии минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:23

airmax78
Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:23

  Faceless написав:
alkasander написав:В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана.
Я в шоке - сюр какой-то...
Там одни риелторы и сидят :)


В этой группе цены завышены на 30-40%. Там иногда такой убой за 9-10к выставляют что диву даёшься. при чём тут же человек 20 якобы готовы смотреть. А потом проходит 2-3 недели и та же хата сдаётся дальше. Особенно умиляют посты некоторых помогите снять 1к у метро при чём пофиг какое и бюджет 12к, а из запросов было бы хорошо если есть бойлер. Как будто проблема снять за такую сумму квартиру.

вот из последнего https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 7ILj1XyLnq
Востаннє редагувалось flashgingo в Вів 23 жов, 2018 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:25

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?

Для чего и кого?

Условно "для себя".

Имхо совершенно бессмысленно. Это не кухня и не ванная, нафига там теплый пол - непонятно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:27

  zzzzzz написав:airmax78
Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?

Тут важно не переборщить. Спекули делают продажи на первом этапе. А когда стройка приближается к завершению - они их тормозят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:28

  Faceless написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Для чего и кого?

Условно "для себя".

Имхо совершенно бессмысленно. Это не кухня и не ванная, нафига там теплый пол - непонятно

Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:31

  kingkongovets написав:свежая фотка скайлайна
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апд:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:32

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?

Тут важно не переборщить. Спекули делают продажи на первом этапе. А когда стройка приближается к завершению - они их тормозят.

Так у спекулів дорожче, то швидше у забудовника буде рух?
Нє?
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:35

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?

Тут важно не переборщить. Спекули делают продажи на первом этапе. А когда стройка приближается к завершению - они их тормозят.

Если смотреть с точки зрения корпорации, то получение денежной выручки на более раннем этапе намного предпочтительней.
1. Это снимает потребность в краткосрочном кредитовании.
2.Если первоначально удалось привлечь значительную сумму , больше чем можно освоить средств на строительство, временно свободные средства можно направить на депозит или пустить на строительство других объектов если такие имеются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:35

  vossmy написав:Прошлым летом делал кап.ремонт в своей Б\У 1к, 30кв.м
Даю приблизительные цифры, записывал все что тратил.
Окна , балкон, входные двери остались нормальные - не менял.
Курс 25 грн.

1)Заменил САМ всю електирку, стены под покраску(не обои), линолеум на пол, плинтуса, на кухне и в ванной - плитка, покраска потолков, покраска стен, выровнял пол(ушло много мешков на стяжку), некоторый строительный инструмент.
По этому пункту ушло 90к грн - стоимость материала + доставка.

2)Работа електрика ЖЕКа + материал, заменил проводку от стояка в квартиру - 1500 грн.

3)Разводка сантех. труб, замена стояков с выходом в соседние квартиры - за работу мастера взяли 6к грн. На материал приблизительно ушло 5к грн со всей мелочью типа заглушек и временных кранов на трубы. Итого 11к.

4)Обстановка мебелью: ванна,умывальник, 3 крана + душ, туалет, шкаф в комнату на заказ(20к) , кухня на заказ(40к), стол кухонный, стулья, двери в комнаты, прихожая, диван, комод - 105к.

5)Техника новая средняя, типа електролюкс: холодильник, плита, стиралка, бойлер, кондиционер, електросушилка в ванную, люстры - около 65к.

В общем я потратил 273к, 9,1к грн\м2 ~365$

Если платить за отделочные работы то в первом пункте будет еще + 90к.
В итоге выйдем на сумму 363к, 12,1к грн\м2 ~485$

Думаю ты свой вклад "немного" переоценил, примерно вдвое.
плюс на п.4-5 можно было на 40% меньше вложиться.
итого 485 превращается в +-300-350, в принципе близко к твоим 365.
это обычный хороший ремонт, или для целей аренды "первая сдача евроремонта класса люкс" ))
то что здесь пишут про ремонты за 100 баксов метр, имхо это не жлоб-ремонт, это какой то муха-стайл.
Востаннє редагувалось baffet в Вів 23 жов, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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