Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:Какая логика у строителей не разрешать переуступку? Бери себе 2-5 или сколько процентов и переписывай с одного собственника на другого. Мне казалось очень выгодная тема, хоть 10 раз переуступай.
Это тормозит продажи. А прибыль Застройщика совсем не 2-5%. Поэтому на месте застройщиков я бы тоже переуступку запретил или влупил бы %%10 комиссии минимум.
alkasander написав:В ФБ в группе Риелторы-зло парень сдает в аренду 1к в Варшавскрм за 14 кгрн. Через 2 часа пишет, что квартира сдана. Я в шоке - сюр какой-то...
Там одни риелторы и сидят
В этой группе цены завышены на 30-40%. Там иногда такой убой за 9-10к выставляют что диву даёшься. при чём тут же человек 20 якобы готовы смотреть. А потом проходит 2-3 недели и та же хата сдаётся дальше. Особенно умиляют посты некоторых помогите снять 1к у метро при чём пофиг какое и бюджет 12к, а из запросов было бы хорошо если есть бойлер. Как будто проблема снять за такую сумму квартиру.
zzzzzz написав:airmax78 Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?
Тут важно не переборщить. Спекули делают продажи на первом этапе. А когда стройка приближается к завершению - они их тормозят.
Если смотреть с точки зрения корпорации, то получение денежной выручки на более раннем этапе намного предпочтительней. 1. Это снимает потребность в краткосрочном кредитовании. 2.Если первоначально удалось привлечь значительную сумму , больше чем можно освоить средств на строительство, временно свободные средства можно направить на депозит или пустить на строительство других объектов если такие имеются.
vossmy написав:Прошлым летом делал кап.ремонт в своей Б\У 1к, 30кв.м Даю приблизительные цифры, записывал все что тратил. Окна , балкон, входные двери остались нормальные - не менял. Курс 25 грн.
1)Заменил САМ всю електирку, стены под покраску(не обои), линолеум на пол, плинтуса, на кухне и в ванной - плитка, покраска потолков, покраска стен, выровнял пол(ушло много мешков на стяжку), некоторый строительный инструмент. По этому пункту ушло 90к грн - стоимость материала + доставка.
2)Работа електрика ЖЕКа + материал, заменил проводку от стояка в квартиру - 1500 грн.
3)Разводка сантех. труб, замена стояков с выходом в соседние квартиры - за работу мастера взяли 6к грн. На материал приблизительно ушло 5к грн со всей мелочью типа заглушек и временных кранов на трубы. Итого 11к.
4)Обстановка мебелью: ванна,умывальник, 3 крана + душ, туалет, шкаф в комнату на заказ(20к) , кухня на заказ(40к), стол кухонный, стулья, двери в комнаты, прихожая, диван, комод - 105к.
5)Техника новая средняя, типа електролюкс: холодильник, плита, стиралка, бойлер, кондиционер, електросушилка в ванную, люстры - около 65к.
В общем я потратил 273к, 9,1к грн\м2 ~365$
Если платить за отделочные работы то в первом пункте будет еще + 90к. В итоге выйдем на сумму 363к, 12,1к грн\м2 ~485$
Думаю ты свой вклад "немного" переоценил, примерно вдвое. плюс на п.4-5 можно было на 40% меньше вложиться. итого 485 превращается в +-300-350, в принципе близко к твоим 365. это обычный хороший ремонт, или для целей аренды "первая сдача евроремонта класса люкс" )) то что здесь пишут про ремонты за 100 баксов метр, имхо это не жлоб-ремонт, это какой то муха-стайл.
Востаннє редагувалось baffet в Вів 23 жов, 2018 19:38, всього редагувалось 1 раз.