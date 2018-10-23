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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:37
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:42
Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.
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зачем?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:46
Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.
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По холодной плитке босыми ногами не камильфо, дети лазить будут опять-таки по холодному полу. В мокрую погоду у входной двери быстрее сохнет все. Короче, за те деньги, что сейчас стоит теплый пол (польский, например, нормально себя зарекомендовал) лучше сделать, ну, если вы не заморачивайтесь с инфракрасным стержневым, этот подороже..
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:55
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:00
zzzzzz написав:
Влад , тут vossmy описал ремонт на 9куе своими силами и на 12куе с использованием наемных рабочих , возникает вопрос, за 5куе вообще без мебели с голыми стенами ?
viewtopic.php?p=4480359#p4480359
Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.
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Vlad442
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:45
Faceless написав: airmax78 написав:
1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
Для чего и кого?
Для РЛА.
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UA
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:49
Vlad442 написав:
Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.
Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:55
UA написав: Vlad442 написав:
Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.
Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.
Можно хоть грубую калькуляцию.
Я приводил калькуляцию жлобремонта на 1400. Если правильно посчитать плитку, 1500. Если учесть потолок в санузле, который я забыл, 1600. Если улучшиться на одну ступеньку и перейти в категорию средне-минимального ремонта, то 2000, пусть 2500 - ремонт всегда обходится дороже, чем планировалось. На что там можно потратить 6-7 без работы под аренду в среднем сегменте, не вижу.
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Vlad442
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Додано: Вів 23 жов, 2018 20:56
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:01
О хосподи , Кинговец, ну зачем постить такой бред в котором ни слова не сказано про источник финансированияГород такую стройку не потянет. Только при помощи из гос.бюджета.
Живите своим умом!
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