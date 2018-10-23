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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2417241824192420>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:42

  Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.

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зачем?
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex_V_K_79 написав:
airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Не эксперт, конечно, но по опыту теплые полы в прихожей под плитку для себя любимого лучше сделать.

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По холодной плитке босыми ногами не камильфо, дети лазить будут опять-таки по холодному полу. В мокрую погоду у входной двери быстрее сохнет все. Короче, за те деньги, что сейчас стоит теплый пол (польский, например, нормально себя зарекомендовал) лучше сделать, ну, если вы не заморачивайтесь с инфракрасным стержневым, этот подороже..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:55

360 панорама над скайлайном
https://www.skypixel.com/photos/skyline-panoramic
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Влад , тут vossmy описал ремонт на 9куе своими силами и на 12куе с использованием наемных рабочих , возникает вопрос, за 5куе вообще без мебели с голыми стенами ?
viewtopic.php?p=4480359#p4480359

Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:45

  Faceless написав:
  airmax78 написав:1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?

Для чего и кого?

Для РЛА.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:49

  Vlad442 написав:Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.

Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:55

  UA написав:
  Vlad442 написав:Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.

Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.

Можно хоть грубую калькуляцию.
Я приводил калькуляцию жлобремонта на 1400. Если правильно посчитать плитку, 1500. Если учесть потолок в санузле, который я забыл, 1600. Если улучшиться на одну ступеньку и перейти в категорию средне-минимального ремонта, то 2000, пусть 2500 - ремонт всегда обходится дороже, чем планировалось. На что там можно потратить 6-7 без работы под аренду в среднем сегменте, не вижу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Метро на Троещину хотят построить до 2025 года
https://nashkiev.ua/novosti/metro-na-tr ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:01

  kingkongovets написав:Метро на Троещину хотят построить до 2025 года
https://nashkiev.ua/novosti/metro-na-tr ... nt=novosti

О хосподи , Кинговец, ну зачем постить такой бред в котором ни слова не сказано про источник финансирования
Город такую стройку не потянет. Только при помощи из гос.бюджета.
Живите своим умом!
zzzzzz
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