Додано: Вів 23 жов, 2018 21:15

necovi4 написав: Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года. Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года.

Быстро и выгодно продать сданный объект не получится. Потому что таких *умных* (сорри) инвесторов 90% и все они одновременно выкидывают на рынок десятки, а то и сотни квартир, создавая дикую конкуренцию и заставляя конкурировать за счет цены.Если квартира не эксклюзивная,(т.е. или удачной планировки, или видовая, или оптимального метража) которых один-два стояка на весь комплекс, то продавать надо или раньше (примерно на 2/3 готовности) или позже (через 1,5 -2 года после сдачи). Эти периоды дают максимальную доходность на вложенный капитал.Момент продажи надо постоянно отслеживать, иногда выгодно и через полгода выйти.Например, 2,5 года назад я взяла квартиру по 650, через 6-8 месяцев цены на этот ЖК поднялись до 1000 (практически до максимума цен района). Сейчас в среднем 1100. Смысл морозить деньги еще два года за 100 у.е. с квадрата? Я не продала только потому, что брала для себя, хотя руки прямо чесались