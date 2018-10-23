Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:02
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та ну Вы шо, ну это все переделать в однухе от дбк, ну правда.. до 5 К это очень-очень хорошо с сохранением стен от застройщика, даже на полу ламинат и плитку положить можно, и сдаваться она будет 10-12, Акцент, к примеру, и, пардон, но не нужен в однухе от дбк под аренду уровень плиточника за 350 грн. За м2, и прораб то же не нужен, и дизайнер не нужен .
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:13
Влад. Если взять записи по практически любому ремонту, то около 20% потянет всякая мелочь типа скотч малярный, силикон, крепления и ещё сотня наименований которые не учитывает.
Пример по плитке. Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки) (типичный санузел в новострое)?
Условие. Эта фуга должна выдержать хотя бы 5-7 лет. Лучше 10 лет. Иначе очень геморройный лордизм получится.
И таких моментов очень много.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:15
Быстро и выгодно продать сданный объект не получится. Потому что таких *умных* (сорри) инвесторов 90% и все они одновременно выкидывают на рынок десятки, а то и сотни квартир, создавая дикую конкуренцию и заставляя конкурировать за счет цены.
Если квартира не эксклюзивная,(т.е. или удачной планировки, или видовая, или оптимального метража) которых один-два стояка на весь комплекс, то продавать надо или раньше (примерно на 2/3 готовности) или позже (через 1,5 -2 года после сдачи). Эти периоды дают максимальную доходность на вложенный капитал.
Момент продажи надо постоянно отслеживать, иногда выгодно и через полгода выйти.
Например, 2,5 года назад я взяла квартиру по 650, через 6-8 месяцев цены на этот ЖК поднялись до 1000 (практически до максимума цен района). Сейчас в среднем 1100. Смысл морозить деньги еще два года за 100 у.е. с квадрата? Я не продала только потому, что брала для себя, хотя руки прямо чесались
Востаннє редагувалось Elensk в Вів 23 жов, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:19
Какой налог если ранее 3-х лет продаешь ?
Или надо не оформлять в собственность ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:26
Нє.
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:38
Под сушку обуви можно не заморачиваться , есть коврики с подогревом , розетку в нужное место , а так если ходите босиком то класс ,нужно абсолютно везде, пол просто не холодный , любой контур можно отключить , но за несколько лет пользования не отключали ни разу
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