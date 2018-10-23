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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2418241924202421>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:02

  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Vlad442 написав:Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.

Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.


Та ну Вы шо, ну это все переделать в однухе от дбк, ну правда.. до 5 К это очень-очень хорошо с сохранением стен от застройщика, даже на полу ламинат и плитку положить можно, и сдаваться она будет 10-12, Акцент, к примеру, и, пардон, но не нужен в однухе от дбк под аренду уровень плиточника за 350 грн. За м2, и прораб то же не нужен, и дизайнер не нужен :).

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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:13

  Vlad442 написав:Можно хоть грубую калькуляцию.
Я приводил калькуляцию жлобремонта на 1400. Если правильно посчитать плитку, 1500. Если учесть потолок в санузле, который я забыл, 1600. Если улучшиться на одну ступеньку и перейти в категорию средне-минимального ремонта, то 2000, пусть 2500 - ремонт всегда обходится дороже, чем планировалось. На что там можно потратить 6-7 без работы под аренду в среднем сегменте, не вижу.

Влад. Если взять записи по практически любому ремонту, то около 20% потянет всякая мелочь типа скотч малярный, силикон, крепления и ещё сотня наименований которые не учитывает.
Пример по плитке. Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки) (типичный санузел в новострое)?
Условие. Эта фуга должна выдержать хотя бы 5-7 лет. Лучше 10 лет. Иначе очень геморройный лордизм получится.
И таких моментов очень много.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:15

  necovi4 написав:Интересуюсь по двум критериям. Надежный застройщик и быстро продать сданный объект, через два года.


Быстро и выгодно продать сданный объект не получится. Потому что таких *умных* (сорри) инвесторов 90% и все они одновременно выкидывают на рынок десятки, а то и сотни квартир, создавая дикую конкуренцию и заставляя конкурировать за счет цены.
Если квартира не эксклюзивная,(т.е. или удачной планировки, или видовая, или оптимального метража) которых один-два стояка на весь комплекс, то продавать надо или раньше (примерно на 2/3 готовности) или позже (через 1,5 -2 года после сдачи). Эти периоды дают максимальную доходность на вложенный капитал.
Момент продажи надо постоянно отслеживать, иногда выгодно и через полгода выйти.

Например, 2,5 года назад я взяла квартиру по 650, через 6-8 месяцев цены на этот ЖК поднялись до 1000 (практически до максимума цен района). Сейчас в среднем 1100. Смысл морозить деньги еще два года за 100 у.е. с квадрата? Я не продала только потому, что брала для себя, хотя руки прямо чесались :)
Востаннє редагувалось Elensk в Вів 23 жов, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:19

  Elensk написав: продавать надо или раньше (примерно на 2/3 готовности) или позже (через 1,5 -2 года после сдачи). Эти периоды дают максимальную доходность на вложенный капитал.


Какой налог если ранее 3-х лет продаешь ?
Или надо не оформлять в собственность ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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7
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)

450 грн.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Какой налог если ранее 3-х лет продаешь ?
Или надо не оформлять в собственность ?


7,5 %. Переуступка обычно 5%.
Ну тут такое, это запланированные расходы.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:26

  голийВкропиві написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Как спекули могут тормозить продажу если они делают продажи для застройщика ?

Тут важно не переборщить. Спекули делают продажи на первом этапе. А когда стройка приближается к завершению - они их тормозят.

Так у спекулів дорожче, то швидше у забудовника буде рух?
Нє?

Нє.
https://m.olx.ua/obyavlenie/samaya-vygo ... BZP9G.html
kash
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:38

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

Под сушку обуви можно не заморачиваться , есть коврики с подогревом , розетку в нужное место , а так если ходите босиком то класс ,нужно абсолютно везде, пол просто не холодный , любой контур можно отключить , но за несколько лет пользования не отключали ни разу
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