Додано: Вів 23 жов, 2018 21:09

Elensk написав: airmax78 написав: Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет. Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.



Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви. Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

+

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.