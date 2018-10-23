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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 жов, 2018 21:50
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:07
600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам))
Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн.
При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге.
И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
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