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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2418241924202421

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:50

Ось хто наведе порядок на КРЖН!!!

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:07

  Vlad442 написав:
  UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)

450 грн.

600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам))
Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн.
При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге.
И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
UA
 
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