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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2418241924202421

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:38

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

Под сушку обуви можно не заморачиваться , есть коврики с подогревом , розетку в нужное место , а так если ходите босиком то класс ,нужно абсолютно везде, пол просто не холодный , любой контур можно отключить , но за несколько лет пользования не отключали ни разу
kash
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 21:58

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.


Подскажите, плиз, а у Вас на кухне плитка или паркет/ламинат/что то еще? Все советуют делать теплый пол под плитка, мотивируя тем что она холодная
shikatoki2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:07

  Vlad442 написав:
  UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)

450 грн.

600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам))
Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн.
При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге.
И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:24

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)

450 грн.

600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам))
Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн.
При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге.
И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
а если еще плитку ложили не на гребенку а на бл*ямбы советикус стайл, то затирка будет уходить под плитку как в никуда
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:37

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)

450 грн.

600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам))
Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн.
При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге.
И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.

380 - хорошая правильно положенная плитка
https://www.noviysvit.dp.ua/magazine/ke ... ka/zatirki
Выбираете mapei
Востаннє редагувалось kash в Вів 23 жов, 2018 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 23 жов, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора.
Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум.
Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.

Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.

Можно хоть грубую калькуляцию.
Я приводил калькуляцию жлобремонта на 1400. Если правильно посчитать плитку, 1500. Если учесть потолок в санузле, который я забыл, 1600. Если улучшиться на одну ступеньку и перейти в категорию средне-минимального ремонта, то 2000, пусть 2500 - ремонт всегда обходится дороже, чем планировалось. На что там можно потратить 6-7 без работы под аренду в среднем сегменте, не вижу.


Это факт, могу сказать по примеру человека, купившего там однушку. И почему оценка "без работы"? 6-7 куе это реально минимум.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:03

В свое время, когда делал ремонт для себя, теплый пол положил под плитку практически везде, кроме кладовки и туалета. Основной причиной был маленький ребенок, который сядет на 5-ю точку где ему приспичило и будет играть в свои игры. Но после года-другого активного пользования включаем буквально несколько раз в году, когда зябко.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 23:54

Мы наверное о разных системах отопления говорим , у меня водяной тёплый пол -один из контуров отопления , работает сейчас , похолодает - включу ещё контур с радиаторами , потому мне непонятно зачем ходить по холодному полу и греться радиаторами
kash
 
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