Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.
Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.
Под сушку обуви можно не заморачиваться , есть коврики с подогревом , розетку в нужное место , а так если ходите босиком то класс ,нужно абсолютно везде, пол просто не холодный , любой контур можно отключить , но за несколько лет пользования не отключали ни разу
UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)
450 грн.
600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам)) Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн. При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге. И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)
450 грн.
600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам)) Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн. При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге. И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
а если еще плитку ложили не на гребенку а на бл*ямбы советикус стайл, то затирка будет уходить под плитку как в никуда
UA написав:Как вы думаете сколько денег потянет фуга для швов на 30 кв. метров плитки)
450 грн.
600-700 грн. и так процентов на 50 больше от ваших ожиданий по многим пунктам)) Если на рабочей зоне кухни, в ванной и на полу ванной будет разная плитка, то придется покупать 3 разных цвета т.е. около 1000 грн. При этом будет много остатка. Уменьшаем количество цветов плитки - экономим на фуге. И таких моментов много и выливаются такие моменты в тысячи у.е. экономии на больших квартирах.
Vlad442 написав:Не в обиду, но с вами говоришь, а вы не слышите, теряете нить разговора. Обсуждение началось с Акцента, где есть ремонт от застройщика - сантехника, унитаз, умывальники, смесители, обои, плинуса, розетки, выключатели, потолки, проводка, линолеум. Вы же перескакиваете на ремонт с нуля.
Влад, доводка однухи от Аркады - ДБК до состояния "под аренду" потянет только на материалы, технику, мебель (без работ) около от 6000 - 7000 у.е.
Можно хоть грубую калькуляцию. Я приводил калькуляцию жлобремонта на 1400. Если правильно посчитать плитку, 1500. Если учесть потолок в санузле, который я забыл, 1600. Если улучшиться на одну ступеньку и перейти в категорию средне-минимального ремонта, то 2000, пусть 2500 - ремонт всегда обходится дороже, чем планировалось. На что там можно потратить 6-7 без работы под аренду в среднем сегменте, не вижу.
Это факт, могу сказать по примеру человека, купившего там однушку. И почему оценка "без работы"? 6-7 куе это реально минимум.
В свое время, когда делал ремонт для себя, теплый пол положил под плитку практически везде, кроме кладовки и туалета. Основной причиной был маленький ребенок, который сядет на 5-ю точку где ему приспичило и будет играть в свои игры. Но после года-другого активного пользования включаем буквально несколько раз в году, когда зябко.
Мы наверное о разных системах отопления говорим , у меня водяной тёплый пол -один из контуров отопления , работает сейчас , похолодает - включу ещё контур с радиаторами , потому мне непонятно зачем ходить по холодному полу и греться радиаторами