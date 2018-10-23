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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 07:05
shikatoki2 написав: Elensk написав: airmax78 написав:
Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.
Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.
Подскажите, плиз, а у Вас на кухне плитка или паркет/ламинат/что то еще? Все советуют делать теплый пол под плитка, мотивируя тем что она холодная
Плитка действительно холодная, но теплый пол (трубный) поднимет уровень пола на 7-10 см, тогда на кухне будет ступенька, или тогда поднимать пол во всей квартире.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 07:32
baffet написав:
Думаю ты свой вклад "немного" переоценил, примерно вдвое.
плюс на п.4-5 можно было на 40% меньше вложиться.
итого 485 превращается в +-300-350, в принципе близко к твоим 365.
это обычный хороший ремонт, или для целей аренды "первая сдача евроремонта класса люкс" ))
то что здесь пишут про ремонты за 100 баксов метр, имхо это не жлоб-ремонт, это какой то муха-стайл.
Делал для себя. Работу оцениваю как стоимость материалов - такое общее правило строительства, но можно и секономить на рабочих - вопросов нет.
Исходя из опыта, для аренды я взял бы новострой с ремонтом типа "акцента". Тут нужно всего сделать санузел, на кухне положить плитку в рабочей зоне, мебель типа с "епицентра", стандартная бытовая техника.
Ну или брать Б\У квртиру с хорошим дисконтом - потому как на приведение в порядок уйдет много времени ,нервов и денег.
п.с. Ну или как kingkongovets, сдал арендаторам помещение а они пусть сами для себя ремонт делают, вообще сказка
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Додано: Сер 24 жов, 2018 07:53
flyman написав: Долярчик написав:
... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.
Як можна поставити на хрущик і купити напівпідвал?
Середа. Тиждень болі в зеніті.
До нової ціни на газ 6 днів. Хто не встигне скинути квартиру в Києві за що дають, той залишиться без нічого. Квартиру за борги по газу заберуть приватні виконавці....
Всім процвітання!
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