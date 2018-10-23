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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2420242124222423>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 07:05

  shikatoki2 написав:
  Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.


Подскажите, плиз, а у Вас на кухне плитка или паркет/ламинат/что то еще? Все советуют делать теплый пол под плитка, мотивируя тем что она холодная


Плитка действительно холодная, но теплый пол (трубный) поднимет уровень пола на 7-10 см, тогда на кухне будет ступенька, или тогда поднимать пол во всей квартире.
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 07:32

  baffet написав:Думаю ты свой вклад "немного" переоценил, примерно вдвое.
плюс на п.4-5 можно было на 40% меньше вложиться.
итого 485 превращается в +-300-350, в принципе близко к твоим 365.
это обычный хороший ремонт, или для целей аренды "первая сдача евроремонта класса люкс" ))
то что здесь пишут про ремонты за 100 баксов метр, имхо это не жлоб-ремонт, это какой то муха-стайл.


Делал для себя. Работу оцениваю как стоимость материалов - такое общее правило строительства, но можно и секономить на рабочих - вопросов нет.

Исходя из опыта, для аренды я взял бы новострой с ремонтом типа "акцента". Тут нужно всего сделать санузел, на кухне положить плитку в рабочей зоне, мебель типа с "епицентра", стандартная бытовая техника.

Ну или брать Б\У квртиру с хорошим дисконтом - потому как на приведение в порядок уйдет много времени ,нервов и денег.

п.с. Ну или как kingkongovets, сдал арендаторам помещение а они пусть сами для себя ремонт делают, вообще сказка :D
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 07:53

  flyman написав:
  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.



Як можна поставити на хрущик і купити напівпідвал?

Середа. Тиждень болі в зеніті.
До нової ціни на газ 6 днів. Хто не встигне скинути квартиру в Києві за що дають, той залишиться без нічого. Квартиру за борги по газу заберуть приватні виконавці.... :shock:


"Хотят ободрать людей до нитки. Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество", "Это грабеж. Мало того, что горячей воды не было, и не по моей вине, так я теперь за это еще и доплатить должна",

Домік наразі -50%

Зи. Нема квартири - не можна обібрати до нитки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:16

  Первый написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!

хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.



Як можна поставити на хрущик і купити напівпідвал?

Середа. Тиждень болі в зеніті.
До нової ціни на газ 6 днів. Хто не встигне скинути квартиру в Києві за що дають, той залишиться без нічого. Квартиру за борги по газу заберуть приватні виконавці.... :shock:


"Хотят ободрать людей до нитки. Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество", "Это грабеж. Мало того, что горячей воды не было, и не по моей вине, так я теперь за это еще и доплатить должна",

Домік наразі -50%

Зи. Нема квартири - не можна обібрати до нитки.

як там перепродажі? смокчеш лапу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество"

Счетчик на газ "спасает" от таких сюрпризов -- никаких корректировок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:48

_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.

Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56

  Faceless написав:Это факт, могу сказать по примеру человека, купившего там однушку. И почему оценка "без работы"? 6-7 куе это реально минимум.

Цены на работы галопирующе растут.
А считал года полтора назад. На сейчас не актуально.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:02

  Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.

Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:12

  UA написав:
  Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.

Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.

Брехня. Кївтепло з серпня місяця цього року. Платіжок за опалення ще не виставляло. Можливо якісь перерахунку, але наврядчи.
Це раз. По друге за опалення мопів виставляють там де є лічильники по квартирам і загальнобудинковий....
Зи. Бачив систему як обманюють показники теплолічильника. На обратку ставлять підігрів теплодатчика....
В шоці.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:14

Имхо совершенно бессмысленно. Это не кухня и не ванная, нафига там теплый пол - непонятно[/quote]
Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.[/quote]


категорически не согласен
у меня хол 20 метров
+2санузла +кухня
3фазы на счетчике и двухзонный счетчик

свет такими темпами как тепло в батарее- дорожать не будет
я себе планирую делать-удобно ,альтернатива цо,365 /365
Однозначно делать ,имхо
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