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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 07:05
shikatoki2 написав: Elensk написав: airmax78 написав:
Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.
Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.
Подскажите, плиз, а у Вас на кухне плитка или паркет/ламинат/что то еще? Все советуют делать теплый пол под плитка, мотивируя тем что она холодная
Плитка действительно холодная, но теплый пол (трубный) поднимет уровень пола на 7-10 см, тогда на кухне будет ступенька, или тогда поднимать пол во всей квартире.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 07:32
baffet написав:
Думаю ты свой вклад "немного" переоценил, примерно вдвое.
плюс на п.4-5 можно было на 40% меньше вложиться.
итого 485 превращается в +-300-350, в принципе близко к твоим 365.
это обычный хороший ремонт, или для целей аренды "первая сдача евроремонта класса люкс" ))
то что здесь пишут про ремонты за 100 баксов метр, имхо это не жлоб-ремонт, это какой то муха-стайл.
Делал для себя. Работу оцениваю как стоимость материалов - такое общее правило строительства, но можно и секономить на рабочих - вопросов нет.
Исходя из опыта, для аренды я взял бы новострой с ремонтом типа "акцента". Тут нужно всего сделать санузел, на кухне положить плитку в рабочей зоне, мебель типа с "епицентра", стандартная бытовая техника.
Ну или брать Б\У квртиру с хорошим дисконтом - потому как на приведение в порядок уйдет много времени ,нервов и денег.
п.с. Ну или как kingkongovets, сдал арендаторам помещение а они пусть сами для себя ремонт делают, вообще сказка
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Додано: Сер 24 жов, 2018 07:53
flyman написав: Долярчик написав:
... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.
Як можна поставити на хрущик і купити напівпідвал?
Середа. Тиждень болі в зеніті.
До нової ціни на газ 6 днів. Хто не встигне скинути квартиру в Києві за що дають, той залишиться без нічого. Квартиру за борги по газу заберуть приватні виконавці....
"Хотят ободрать людей до нитки
. Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество", "Это грабеж
. Мало того, что горячей воды не было, и не по моей вине, так я теперь за это еще и доплатить должна",
Домік наразі -50%
Зи. Нема квартири - не можна обібрати до нитки.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:16
Первый написав: flyman написав: Долярчик написав:
... ну то на скільки(тисячу-дві) різниця в одинаковому локейшині з одинаковим ремонтом між первинкою і вторинкою 80-тих?!
хрущик виграє, так як локацій у 99% буде на користь хрущика,
як і кількість придомової території,
я ставлю на хрущик.
Як можна поставити на хрущик і купити напівпідвал?
Середа. Тиждень болі в зеніті.
До нової ціни на газ 6 днів. Хто не встигне скинути квартиру в Києві за що дають, той залишиться без нічого. Квартиру за борги по газу заберуть приватні виконавці....
"Хотят ободрать людей до нитки
. Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество", "Это грабеж
. Мало того, что горячей воды не было, и не по моей вине, так я теперь за это еще и доплатить должна",
Домік наразі -50%
Зи. Нема квартири - не можна обібрати до нитки.
як там перепродажі? смокчеш лапу?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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1
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:33
Первый написав:
Пришла корректировка по газу, несмотря на то что у меня установлен бойлер. Горячей водой я не пользуюсь вообще, зато плачу больше за электричество"
Счетчик на газ "спасает" от таких сюрпризов -- никаких корректировок.
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_hunter
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:48
_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.
Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:56
Faceless написав:
Это факт, могу сказать по примеру человека, купившего там однушку. И почему оценка "без работы"? 6-7 куе это реально минимум.
Цены на работы галопирующе растут.
А считал года полтора назад. На сейчас не актуально.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:02
Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.
Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.
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UA
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:12
UA написав: Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.
Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.
Брехня. Кївтепло з серпня місяця цього року. Платіжок за опалення ще не виставляло. Можливо якісь перерахунку, але наврядчи.
Це раз. По друге за опалення мопів виставляють там де є лічильники по квартирам і загальнобудинковий....
Зи. Бачив систему як обманюють показники теплолічильника. На обратку ставлять підігрів теплодатчика....
В шоці.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:14
Имхо совершенно бессмысленно. Это не кухня и не ванная, нафига там теплый пол - непонятно[/quote]
Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.[/quote]
категорически не согласен
у меня хол 20 метров
+2санузла +кухня
3фазы на счетчике и двухзонный счетчик
свет такими темпами как тепло в батарее- дорожать не будет
я себе планирую делать-удобно ,альтернатива цо,365 /365
Однозначно делать ,имхо
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