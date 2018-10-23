RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2421242224232424>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:18

  kingkongovets написав:
Elensk написав:
  airmax78 написав:Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.


Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

+

As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше.
P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.
J_P
 
Повідомлень: 565
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:22

  kvn2 написав:


категорически не согласен
у меня хол 20 метров
+2санузла +кухня
3фазы на счетчике и двухзонный счетчик

свет такими темпами как тепло в батарее- дорожать не будет
я себе планирую делать-удобно ,альтернатива цо,365 /365
Однозначно делать ,имхо



Как альтернатива цо? Да ладно. Максимум как елемент комфорта. Кондишн аля гри или митсубиси -30 градусов вот альтернатива.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13400
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:23

  UA написав:
  Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.

Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.

Еффективно используються лазейки в законах и их исполнении.Простые люди завозят евробляхи,не платят налоги,паркуються где удобно.Люди посложнее,завозят нефтепродукты,выигрывают тендеры и берут взятки.Каждому нравится то что делает он,и не нравится то,что делают другие.Кому ничего не нравится,эмигрируют.Там все становятся законопослушными.
5748909
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше.
P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.


Тут каждому свое. Мне проще вытереть плитку, чем носиться со стиркой ковриков и спотыкаться об них. Сколько раз в неделю их надо стирать во время дождей? Плюс этот метр обогрева и одежду на открытой вешалке просушивает.
В общем, мне надо :).
Elensk
 
Повідомлень: 741
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:35

  Первый написав:Как альтернатива цо? Да ладно. Максимум как елемент комфорта. Кондишн аля гри или митсубиси -30 градусов вот альтернатива.

Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...
J_P
 
Повідомлень: 565
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Петросян года
1000 грн и 10на 14 см.
https://rt.co.ua/katalog/otoplenie-i-vodosnabzhenie/schetchiki-gazovye/rotornye/gaz-schetchik-novator-rl-2-5-100mm-novator-25/?gclid=EAIaIQobChMI-rDNveCe3gIVkJAYCh3YrAPPEAQYBSABEgKefvD_BwE
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8394
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:40

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Петросян года
1000 грн и 10на 14 см.
https://rt.co.ua/katalog/otoplenie-i-vodosnabzhenie/schetchiki-gazovye/rotornye/gaz-schetchik-novator-rl-2-5-100mm-novator-25/?gclid=EAIaIQobChMI-rDNveCe3gIVkJAYCh3YrAPPEAQYBSABEgKefvD_BwE


установка бесплатно ?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3509
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1778 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:41

  Elensk написав:
  J_P написав:As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше.
P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.


Тут каждому свое. Мне проще вытереть плитку, чем носиться со стиркой ковриков и спотыкаться об них. Сколько раз в неделю их надо стирать во время дождей? Плюс этот метр обогрева и одежду на открытой вешалке просушивает.
В общем, мне надо :).

1. Это факт )))
2. У меня их 3 штуки. . Как и ковриков в ванной и туалете. (По типу полотенец на полу в гостиницах). Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.
P.S. Открытых вешалок нет. Есть вентилируемая закрытая. Коврик лежит под тумбочкой для обуви, висящей на стене в коридоре (не спотыкаюсь)
Востаннє редагувалось J_P в Сер 24 жов, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
Повідомлень: 565
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:установка бесплатно ?

нет
Как и установка счётчика за 3 кгрн
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8394
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:47

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Петросян года
1000 грн и 10на 14 см.
https://rt.co.ua/katalog/otoplenie-i-vodosnabzhenie/schetchiki-gazovye/rotornye/gaz-schetchik-novator-rl-2-5-100mm-novator-25/?gclid=EAIaIQobChMI-rDNveCe3gIVkJAYCh3YrAPPEAQYBSABEgKefvD_BwE


установка бесплатно ?


Це як з індексами. Оно тіпа дешевшає 4 роки підряд. Тільки чомусь коли вирішуєш шо фсе, беру то 50куе все менше і менше в квадратах.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13400
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2421242224232424>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1162, 1163, 1164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11634 2082911
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 12:09
голийВкропиві
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62767)
24.10.2018 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.