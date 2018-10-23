Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:_hunter На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.
Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно. Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Наступление идет по всем направлениям. Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов. Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.
Еффективно используються лазейки в законах и их исполнении.Простые люди завозят евробляхи,не платят налоги,паркуються где удобно.Люди посложнее,завозят нефтепродукты,выигрывают тендеры и берут взятки.Каждому нравится то что делает он,и не нравится то,что делают другие.Кому ничего не нравится,эмигрируют.Там все становятся законопослушными.
J_P написав:As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше. P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.
Тут каждому свое. Мне проще вытереть плитку, чем носиться со стиркой ковриков и спотыкаться об них. Сколько раз в неделю их надо стирать во время дождей? Плюс этот метр обогрева и одежду на открытой вешалке просушивает. В общем, мне надо .
J_P написав:As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше. P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.
Тут каждому свое. Мне проще вытереть плитку, чем носиться со стиркой ковриков и спотыкаться об них. Сколько раз в неделю их надо стирать во время дождей? Плюс этот метр обогрева и одежду на открытой вешалке просушивает. В общем, мне надо .
1. Это факт ))) 2. У меня их 3 штуки. . Как и ковриков в ванной и туалете. (По типу полотенец на полу в гостиницах). Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже. P.S. Открытых вешалок нет. Есть вентилируемая закрытая. Коврик лежит под тумбочкой для обуви, висящей на стене в коридоре (не спотыкаюсь)
Востаннє редагувалось J_P в Сер 24 жов, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.