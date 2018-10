Додано: Сер 24 жов, 2018 11:18

kingkongovets написав: Elensk написав: airmax78 написав: Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет. Тоже есть такие мысли. Но, может кто-то не сделал, а теперь жалеет.



Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви. Я жалею. В следующей квартире на кухне точно не буду делать, он мне там не нужен, не пользуюсь. А в прихожей метр сделаю обязательно, под сушку обуви.

+

As for me, - коврика с электроподогревом хватит. И не будет грязных разводов на плитке. И греть потолок соседей будете меньше.P.S. коврик должен быть качественный и стираться в машинке.