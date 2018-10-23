RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2421242224232424

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.


Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...
Elensk
 
Повідомлень: 741
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19

  kvn2 написав:категорически не согласен
у меня хол 20 метров
+2санузла +кухня
3фазы на счетчике и двухзонный счетчик

свет такими темпами как тепло в батарее- дорожать не будет
я себе планирую делать-удобно ,альтернатива цо,365 /365
Однозначно делать ,имхо

Только не надо забывать, что даже при супер теплоизоляции теплого пола в подложке (а это как правило никто толком не делает), не менее 30-40% тепла будет уходить соседям в виде бонуса. ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:21

  J_P написав:Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...

А зачем увлажнитель при использовании на обогрев инвертора?
_Mykola_
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Только не надо забывать, что даже при супер теплоизоляции теплого пола в подложке (а это как правило никто толком не делает), не менее 30-40% тепла будет уходить соседям в виде бонуса. ;)


Это точно. Теплые полы жрут квт как не в себя. Санузел с 3-мя м2 теплого пола где-то 10квт в сутки получается. Это с правильным многослойным утеплением стяжки.
Elensk
 
Повідомлень: 741
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28

360 панорама над тетрисом

https://www.skypixel.com/photos/tetris-hall
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4844
З нами з: 05.06.16
Подякував: 250 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28

  Diman написав:а если еще плитку ложили не на гребенку а на бл*ямбы советикус стайл, то затирка будет уходить под плитку как в никуда

За б***, плиточника сразу нужно выставлять за дверь!
Ибо такое потом приводит к треснувшей/отваливающейся плитке, я уже не говорю о том, что если будет нужно просверлить и повесить что-то на такую стенку, то это будет рулетка.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....

- кондей - теж допоміжне...

....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5076
З нами з: 19.10.15
Подякував: 246 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2421242224232424
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1162, 1163, 1164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11634 2082909
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 12:09
голийВкропиві
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62765)
24.10.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.