Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19
Только не надо забывать, что даже при супер теплоизоляции теплого пола в подложке (а это как правило никто толком не делает), не менее 30-40% тепла будет уходить соседям в виде бонуса.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:21
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это точно. Теплые полы жрут квт как не в себя. Санузел с 3-мя м2 теплого пола где-то 10квт в сутки получается. Это с правильным многослойным утеплением стяжки.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28
360 панорама над тетрисом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28
За б***, плиточника сразу нужно выставлять за дверь!
Ибо такое потом приводит к треснувшей/отваливающейся плитке, я уже не говорю о том, что если будет нужно просверлить и повесить что-то на такую стенку, то это будет рулетка.
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....
- кондей - теж допоміжне...
....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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