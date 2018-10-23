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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:01
J_P написав:
Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.
Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:19
kvn2 написав:
категорически не согласен
у меня хол 20 метров
+2санузла +кухня
3фазы на счетчике и двухзонный счетчик
свет такими темпами как тепло в батарее- дорожать не будет
я себе планирую делать-удобно ,альтернатива цо,365 /365
Однозначно делать ,имхо
Только не надо забывать, что даже при супер теплоизоляции теплого пола в подложке (а это как правило никто толком не делает), не менее 30-40% тепла будет уходить соседям в виде бонуса.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:21
J_P написав:
Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...
А зачем увлажнитель при использовании на обогрев инвертора?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:23
_Mykola_ написав:
Только не надо забывать, что даже при супер теплоизоляции теплого пола в подложке (а это как правило никто толком не делает), не менее 30-40% тепла будет уходить соседям в виде бонуса.
Это точно. Теплые полы жрут квт как не в себя. Санузел с 3-мя м2 теплого пола где-то 10квт в сутки получается. Это с правильным многослойным утеплением стяжки.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:28
Diman написав:
а если еще плитку ложили не на гребенку а на бл*ямбы советикус стайл, то затирка будет уходить под плитку как в никуда
За б***, плиточника сразу нужно выставлять за дверь!
Ибо такое потом приводит к треснувшей/отваливающейся плитке, я уже не говорю о том, что если будет нужно просверлить и повесить что-то на такую стенку, то это будет рулетка.
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_Mykola_
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:33
- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....
- кондей - теж допоміжне...
....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:14
Долярчик написав:
- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....
- кондей - теж допоміжне...
....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
Рулят только деньги. Вот повысили на 23.5% газ, злые языки пишут, что весной ещё 15%, и след.осенью ещё 35%. Ой, не факт, что будущее центральное отопление будет дешевле умного электрического.
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Mazay256
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:16
Mazay256 написав:
Рулят только деньги. Вот повысили на 23.5% газ, злые языки пишут, что весной ещё 15%, и след.осенью ещё 35%. Ой, не факт, что будущее центральное отопление будет дешевле умного электрического.
Так электричество уже тоже в 2 раза обещают поднять, чтобы не расслаблялись.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:16
J_P написав: Первый написав:
Как альтернатива цо? Да ладно. Максимум как елемент комфорта. Кондишн аля гри или митсубиси -30 градусов вот альтернатива.
Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...
Сейчас- да , самое экономное решение , а при морозе кпд начинает стремиться к элекро конвектору
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kash
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