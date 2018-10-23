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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:21
kash написав: J_P написав: Первый написав:
Как альтернатива цо? Да ладно. Максимум как елемент комфорта. Кондишн аля гри или митсубиси -30 градусов вот альтернатива.
Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...
Сейчас- да , самое экономное решение , а при морозе кпд начинает стремиться к элекро конвектору
При морозе больше 10-20 градусов, и все-равно больше единицы по теплу, вот только когда влажность высокая - часто уходят на разморозку.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:22
Elensk написав: J_P написав:
Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.
Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...
А я понять не мог , зачем жена на красивый коврик стелит детские впитывающие салфетки
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:36
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:44
Mazay256 написав: Долярчик написав:
- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....
- кондей - теж допоміжне...
....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
Рулят только деньги. Вот повысили на 23.5% газ, злые языки пишут, что весной ещё 15%, и след.осенью ещё 35%. Ой, не факт, что будущее центральное отопление будет дешевле умного электрического.
... та Я не про ЦО, а про індивідуальне від котла, але розводка на батареї....
- бо ні тепла підлога, ні кондей такого ефекту ціна/якість/тепло - не дадуть!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:45
Знакомые делают ремонт,2к 60кв.м, стадия - сделана вся електрика и вся сантехника.
Решили нанять бригаду, чтобы дальше все закончить под ключ.
Цены озвученые прорабами 110-120$ за кв.м (работа!)
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:48
kash написав: J_P написав: Первый написав:
Как альтернатива цо? Да ладно. Максимум как елемент комфорта. Кондишн аля гри или митсубиси -30 градусов вот альтернатива.
Практически любой современный инвертор работает до -15. Плюс увлажнитель воздуха около противоположной стенки - у будет вам ЩасТя...
Сейчас- да , самое экономное решение , а при морозе кпд начинает стремиться к элекро конвектору
Стремится і бути ним, яким є тепла підлога, все таки різне.
Я для себе зробив висновок, що теплий підлога в квартирі це досить обмежений елемент комфорту. Не більше.
Банальний килим і всьо,пісец теплій підлозі в квартирі.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:51
Первый написав:
Я для себе зробив висновок, що теплий підлога в квартирі це досить обмежений елемент комфорту. Не більше.
Банальний килим і всьо,пісец теплій підлозі в квартирі.
Коли в квартирі є маленька дитина - пісец в першу чергу наступає килиму (і не тільки йому
). А от тепла підлога чудово підходить. І взагалі, важко уявити килим на кухні (звичайно, якщо там готують).
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:59
Рыба-сом написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/437134/klychko-pidpysav-rozporyadzhennya-pro-budivnytstvo-liniyi-metro-do-troyeshhyny-do-2025-roku
ЗЫ перекличка зрадычей объявляется открытой!
Можно подписать 100500 распоряжений на создание города-сказки но все упирается в финансирование. Город своими силами метро 300 лет будет строить. Нужна поддержка из гос.бюджета. По этому Кличко ничего не построит пока не согласует дотации из гос.бюджета.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:08
Долярчик написав: Mazay256 написав: Долярчик написав:
- "тепла підлога" - як допоміжне до опалення....
- кондей - теж допоміжне...
....то що, хоч круть, хоч верть, але опалення з батареями - рулить?!
Рулят только деньги. Вот повысили на 23.5% газ, злые языки пишут, что весной ещё 15%, и след.осенью ещё 35%. Ой, не факт, что будущее центральное отопление будет дешевле умного электрического.
... та Я не про ЦО, а про індивідуальне від котла, але розводка на батареї....
- бо ні тепла підлога, ні кондей такого ефекту ціна/якість/тепло - не дадуть!
По поводу "цена/качество" не скажу, не знаю. Есть вполне северные европейские страны, где радиаторы редкость, только теплые полы, наверное, что-то знают. Думаю, электричество более универсально, нет проблем использовать в будущем разные возобновляемые источники энергии.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:21
zzzzzz написав: Рыба-сом написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/437134/klychko-pidpysav-rozporyadzhennya-pro-budivnytstvo-liniyi-metro-do-troyeshhyny-do-2025-roku
ЗЫ перекличка зрадычей объявляется открытой!
Можно подписать 100500 распоряжений на создание города-сказки но все упирается в финансирование. Город своими силами метро 300 лет будет строить. Нужна поддержка из гос.бюджета. По этому Кличко ничего не построит пока не согласует дотации из гос.бюджета.
Старый советский анекдот
- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд, стой! Раз-два!
Перефразирую
- Виталя, нужно построить метро на Троещину.
- Метро, стройся! Раз-два!
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