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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Копають

Зображення

Але місце стрьомне
Геос?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:11

  hume написав:Отдали бы китайцам, быстрей было бы дело. А те пусть эксплуатируют ветку отдельно. С проездом по 8 грн и 8) жетончиками этот вид транспорта по прежнему убыточный(если не ошибаюсь).


Шо? Не дай бог китайці зароблять.
6.50 це експлуатаційні витрати. Прибутку 0.

Прибуток або бюджет - джерело будівництва. В бюджеті нема. В жетончику Нема. Значить і метра нема.

Зи. Стрьомне місце

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Навіть авто порвало. Шо там геос ваяє хз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:12

  Первый написав:Копають


Але місце стрьомне

Всё дело в цене. Место на любителя, но как то заехал сутра в выходной день на малевича 48, а люди так релаксирующе сидят на открытых балкончиках, с видом на жд и кладбище, и кофе попивают. Выглядели довольными

ПС
а zzzzzед говорит и потонуть там можно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:17

  hume написав:
  Первый написав:Копають


Але місце стрьомне

Всё дело в цене. Место на любителя, но как то заехал сутра в выходной день на малевича 48, а люди так релаксирующе сидят на открытых балкончиках, с видом на жд и кладбище, и кофе попивают. Выглядели довольными

Так завжди питання в ціні:-)
Надіюсь, що геос бачить що па 42кгрн у сусідів в готовому не беруть.
Зи. 19 В озерах, 42 в оболоні. По 25 котлован можна брати
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:21

  hume написав:
  Долярчик написав:
2)... і якщо взяти приватні будинки, то там кинув панелі на дах і, вуаля, - "безкоштовна" ее))...... і тоді можна газом зовсім не заморочуватись!

Есть расчёт окупаемости солнечных панелей без слива остатков по зелёному тарифу? (то есть сугубо для себя)

Есть. Тіко повний дипіл відріже собі обленерго і поставить сонце.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:21

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Реально, сейчас последний шанс удачно откупиться на низах однухами у метро на Трое (только бы знать, блин, где оно точно будет проходить - по Бальзака или Маяковского?), а потом резко ракетой вверх выше Оболони, т.к. на Трое дома вообще новее и совкошлак модерновей

Так значит у Кристера и Варшавского , 5 квартала появился конкурент ( в плане "здесь будет метро)"?

Реально на Трое можно взять выгоднее чем на Венике. Нужно спешить пока спекули тему не прохавали и ракета не стартовала!
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:32

А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:34

  Рыба-сом написав:Реально на Трое можно взять выгоднее чем на Венике. Нужно спешить пока спекули тему не прохавали и ракета не стартовала!

Я так лет 7 назад на перспективу чуть не взял. Улыбаюсь до сих пор. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:36

  zzzzzz написав:А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.

Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.

На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
Востаннє редагувалось hume в Сер 24 жов, 2018 15:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:37

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/437134/klychko-pidpysav-rozporyadzhennya-pro-budivnytstvo-liniyi-metro-do-troyeshhyny-do-2025-roku

ЗЫ перекличка зрадычей объявляется открытой! :mrgreen:

я уже шукаю на бомбері кавалірку на Милославській: "дайтє двє"

Реально, сейчас последний шанс удачно откупиться на низах однухами у метро на Трое (только бы знать, блин, где оно точно будет проходить - по Бальзака или Маяковского?), а потом резко ракетой вверх выше Оболони, т.к. на Трое дома вообще новее и совкошлак модерновей :!:

якщо ти просік фішку, навіщо загалу відсвічувати :x

з.і.
я поняв стратегію Первого:
фоткає МОПи хрущошлака, щоб збивати ціну та покупати самому...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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