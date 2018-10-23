Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всё дело в цене. Место на любителя, но как то заехал сутра в выходной день на малевича 48, а люди так релаксирующе сидят на открытых балкончиках, с видом на жд и кладбище, и кофе попивают. Выглядели довольными
Всё дело в цене. Место на любителя, но как то заехал сутра в выходной день на малевича 48, а люди так релаксирующе сидят на открытых балкончиках, с видом на жд и кладбище, и кофе попивают. Выглядели довольными
Так завжди питання в ціні:-) Надіюсь, що геос бачить що па 42кгрн у сусідів в готовому не беруть. Зи. 19 В озерах, 42 в оболоні. По 25 котлован можна брати
Рыба-сом написав:Реально, сейчас последний шанс удачно откупиться на низах однухами у метро на Трое (только бы знать, блин, где оно точно будет проходить - по Бальзака или Маяковского?), а потом резко ракетой вверх выше Оболони, т.к. на Трое дома вообще новее и совкошлак модерновей
Так значит у Кристера и Варшавского , 5 квартала появился конкурент ( в плане "здесь будет метро)"?
Реально на Трое можно взять выгоднее чем на Венике. Нужно спешить пока спекули тему не прохавали и ракета не стартовала!
zzzzzz написав:А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.
На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
Востаннє редагувалось hume в Сер 24 жов, 2018 15:43, всього редагувалось 3 разів.
я уже шукаю на бомбері кавалірку на Милославській: "дайтє двє"
Реально, сейчас последний шанс удачно откупиться на низах однухами у метро на Трое (только бы знать, блин, где оно точно будет проходить - по Бальзака или Маяковского?), а потом резко ракетой вверх выше Оболони, т.к. на Трое дома вообще новее и совкошлак модерновей
якщо ти просік фішку, навіщо загалу відсвічувати
з.і. я поняв стратегію Первого: фоткає МОПи хрущошлака, щоб збивати ціну та покупати самому...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.