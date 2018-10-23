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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:44
hume написав: zzzzzz написав:
А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.
На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
А Галактика?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:46
hume написав: zzzzzz написав:
А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.
На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
Но при этом уже 80% квартир проданы.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47
hume написав: Долярчик написав:
2)... і якщо взяти приватні будинки, то там кинув панелі на дах і, вуаля, - "безкоштовна" ее))...... і тоді можна газом зовсім не заморочуватись!
Есть расчёт окупаемости солнечных панелей без слива остатков по зелёному тарифу? (то есть сугубо для себя)
... можна в інеті знайти інфу...
- якщо по зеленому тарифу 7-10р., то "тільки для себе", мабуть, 15-20р.(імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:51
5748909 написав: hume написав: zzzzzz написав:
А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.
На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
А Галактика?
Тоже трэш, но пешком от метро, а на метро 4 станции и крещаик (если влезешь в вагон). Если есть машина, то придётся о ней забыть. Комплекс на около 3000 квартир (может быть будет паркинг). Место между мостов. Кольцо на левобережке это боль. В другую сторону стоят съезды на мост Патона. Но, в некоторых квартирах есть даже некоторые виды, но столица, как обычно, ценник ставила там будь здоров.
Автолюбителям советую прогуляться в тот район в 18.30-19.30
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hume
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:52
zzzzzz написав: hume написав: zzzzzz написав:
А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.
Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.
На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)
Но при этом уже 80% квартир проданы.
У кгс армия карманных перекупов. Всё по мутным схемам из второй кашолки ближе к сдаче.
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hume
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:57
zzzzzz написав:
Но при этом уже 80% квартир проданы.
Они не проданы, а лучшие варианты припрятаны и будут реализовываться ближе к финишу строительства через Олх. Обычная практика КГС. Имхо.
Кстати, вроде бы в конце сентября КГС повысил цены на свои объекты.
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l66
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:58
Но при этом уже 80% квартир проданы.[/quote]
У кгс армия карманных перекупов. Всё по мутным схемам из второй кашолки ближе к сдаче.
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Ну и почем однухи будут там продавать перед сдачей ?
У кгс сколько стоит переуступка ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:01
zzzzzz написав:
Ну и почем однухи будут там продавать перед сдачей ?
У кгс сколько стоит переуступка ?
Помочь не могу.
В дар бы принял.
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hume
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:01
l66 написав: zzzzzz написав:
Но при этом уже 80% квартир проданы.
Они не проданы, а лучшие варианты припрятаны и будут реализовываться ближе к финишу строительства через Олх. Обычная практика КГС. Имхо.
Кстати, вроде бы в конце сентября КГС повысил цены на свои объекты.
Так продажа будет через переуступку или напрямую ?
Наличие перекупов "своих" вполне реально учитывая величину корпорации.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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