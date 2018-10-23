Додано: Сер 24 жов, 2018 15:51

5748909 написав: hume написав: zzzzzz написав: А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет. А кто что думает про жк Каховський ? Просто смотрю про кмб вообще ничего никто не пишет.

Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.



На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?) Адовый трэш, полноценных однух уже нет, предлагают постоянно студии.На левобережке максимум, что можно посмотреть - жк маланюка с видом на водичку. Всё остальное трэш, включая маланюка. Солнечная ривьера уже очень дорого (и, кстати, очень шумно), Сандэнс под вопросом (отожмёт ли инициативная группа себе квартиры?)

А Галактика? А Галактика?

Тоже трэш, но пешком от метро, а на метро 4 станции и крещаик (если влезешь в вагон). Если есть машина, то придётся о ней забыть. Комплекс на около 3000 квартир (может быть будет паркинг). Место между мостов. Кольцо на левобережке это боль. В другую сторону стоят съезды на мост Патона. Но, в некоторых квартирах есть даже некоторые виды, но столица, как обычно, ценник ставила там будь здоров.Автолюбителям советую прогуляться в тот район в 18.30-19.30