Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:_hunter На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.
Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно. Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?
Наступление идет по всем направлениям. Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов. Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.
Еффективно используються лазейки в законах и их исполнении.Простые люди завозят евробляхи,не платят налоги,паркуються где удобно.Люди посложнее,завозят нефтепродукты,выигрывают тендеры и берут взятки.Каждому нравится то что делает он,и не нравится то,что делают другие.Кому ничего не нравится,эмигрируют.Там все становятся законопослушными.
Неистово плюсую, даже добавить нечего. В Украине тоже боролся с самозахватами в доме, старался жить по правилам, убеждал что уголовник возле власти ни к чему хорошему не приведет. Когда понял что это борьба с ветрянными мельницами, решил не портить нервы и уехал. Сейчас жалею что поздно выбрался, надо было еще в школе языки учить.
zzzzzz написав:Но при этом уже 80% квартир проданы.
Они не проданы, а лучшие варианты припрятаны и будут реализовываться ближе к финишу строительства через Олх. Обычная практика КГС. Имхо. Кстати, вроде бы в конце сентября КГС повысил цены на свои объекты.
Так продажа будет через переуступку или напрямую ?
Наличие перекупов "своих" вполне реально учитывая величину корпорации.
hume написав:А может составить петицию в КГА для постройки шумозащитного экрана?
Так давно пора. пусть объединяются с такими же из Воссоединения, С Галактики и замуруют железку в защитный купол. А что останется, на Рыбальский перекинут, который лет через 5 достроят.
О, в полку оптимистов прибыло. Я тоже уверен, что реализация первой стадии проекта (первые 9 домов и часть канала) не займет более 5 лет. А там как-раз и метро подоспеет и умножение минимум на 2 сегодняшнего ценника.