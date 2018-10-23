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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2428242924302431>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:06

  5748909 написав:
  UA написав:
  Первый написав:_hunter
На форумі сформована думка що не лічильники спасе, а продаж хати з дисконтом, а хто не встигне, той вийде в мінус на ціну дощок для вікон.

Зи. Лічильник? При додатковій оплаті 2 місяці на рік 2 кубів газу ставити лічильники за 3 кгрн? Смішно.
Навіть безкоштовно. Ви бачили його розмір?

Наступление идет по всем направлениям.
Видел письмо от Киевтеплоэнегрго, где разъясняется, "Что отсутствие батарей отопления в МОПах... не являться основанием для не начисления оплаты отопления МОПов.
Написали бы проще - "Лох платит всегда!" подпись, печать, исходящий номер.

Еффективно используються лазейки в законах и их исполнении.Простые люди завозят евробляхи,не платят налоги,паркуються где удобно.Люди посложнее,завозят нефтепродукты,выигрывают тендеры и берут взятки.Каждому нравится то что делает он,и не нравится то,что делают другие.Кому ничего не нравится,эмигрируют.Там все становятся законопослушными.


Неистово плюсую, даже добавить нечего.
В Украине тоже боролся с самозахватами в доме, старался жить по правилам, убеждал что уголовник возле власти ни к чему хорошему не приведет.
Когда понял что это борьба с ветрянными мельницами, решил не портить нервы и уехал.
Сейчас жалею что поздно выбрался, надо было еще в школе языки учить.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:09

  Первый написав:Прекращаем шабаш перекупов.
Давай о пипце.

Ты сегодня на стороне покупанов ?)))
Кстати фильм "пипец" прикольный
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:15

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  zzzzzz написав:Но при этом уже 80% квартир проданы.

Они не проданы, а лучшие варианты припрятаны и будут реализовываться ближе к финишу строительства через Олх. Обычная практика КГС. Имхо.
Кстати, вроде бы в конце сентября КГС повысил цены на свои объекты.

Так продажа будет через переуступку или напрямую ?

Наличие перекупов "своих" вполне реально учитывая величину корпорации.

https://m.olx.ua/obyavlenie/samaya-vygo ... BZP9G.html
kash
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:19

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Прекращаем шабаш перекупов.
Давай о пипце.

Ты сегодня на стороне покупанов ?)))
Кстати фильм "пипец" прикольный

Я всегда на стороне адекватов:-)



Зображення

Видові берези жк монреаль.

Судя по будівлям навколо, видові будуть лише на тихих сусідів і гіперлуп.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 24 жов, 2018 16:29, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:27


И тут же
Есть варианты 1,2,3,5к (двухуровневых) квартир, разные этажи и планировки


И с форума инвесторов
А может составить петицию в КГА для постройки шумозащитного экрана?
:D
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:28

https://m.olx.ua/obyavlenie/samaya-vygo ... BZP9G.html[/quote]

Цена 20 120 грн/м как на сайте при условии 100% оплаты.
Но вот что там в обьявлении хз
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:32

У меня тут реклама лезет в телефоне, ржу.
" жк Ривер гранд" квартиры Бизнес класса от 15000$ в Буче )))))))
Уже представляю Бучанских бизнесменов с ылитными квартирами по 15куе))))
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 24 жов, 2018 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:46

  hume написав:
  kash написав:
И с форума инвесторов
А может составить петицию в КГА для постройки шумозащитного экрана?
:D


Так давно пора. пусть объединяются с такими же из Воссоединения, С Галактики и замуруют железку в защитный купол. А что останется, на Рыбальский перекинут, который лет через 5 достроят. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:47

  zzzzzz написав:У меня тут реклама лезет в телефоне, ржу.
" жк Ривер гранд" квартиры от 15000$ в Буче )))))))
Уже представляю Бучанских бизнесменов с ылитными квартирами по 15куе))))


За Вышгородом есть Французкий бульвар, пока что с видом в поле. МОПы там наверно как городе любви прям.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:08

  vano80 написав:
  hume написав:А может составить петицию в КГА для постройки шумозащитного экрана?
:D


Так давно пора. пусть объединяются с такими же из Воссоединения, С Галактики и замуруют железку в защитный купол. А что останется, на Рыбальский перекинут, который лет через 5 достроят. :mrgreen:

О, в полку оптимистов прибыло. Я тоже уверен, что реализация первой стадии проекта (первые 9 домов и часть канала) не займет более 5 лет. А там как-раз и метро подоспеет и умножение минимум на 2 сегодняшнего ценника.
airmax78
 
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