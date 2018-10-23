в чем проблема греть батареи электричеством?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в чем проблема греть батареи электричеством?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24
Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эх какой Я молодец что в 15м решился стартануть финишную отделку дома.
Посмотрел сметы, плиточник(оч хороший) работал ПА120грн/м2, по плитке в гостинной 600х600 доплатил еще ПА10грн на м2. Маляра комплекс "голый кирпич->обои(покраска)" делали ПА100грн/м2, сантехника, отопление и т.п. цены теперь можно умножить мин на 2-2.5 в баксах.
Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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