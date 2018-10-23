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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:14
Mazay256 написав:
По поводу "цена/качество" не скажу, не знаю. Есть вполне северные европейские страны, где радиаторы редкость, только теплые полы, наверное, что-то знают. Думаю, электричество более универсально, нет проблем использовать в будущем разные возобновляемые источники энергии
.
в чем проблема греть батареи электричеством?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24
airmax78 написав:
Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.
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