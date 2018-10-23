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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:14
Mazay256 написав:
По поводу "цена/качество" не скажу, не знаю. Есть вполне северные европейские страны, где радиаторы редкость, только теплые полы, наверное, что-то знают. Думаю, электричество более универсально, нет проблем использовать в будущем разные возобновляемые источники энергии
.
в чем проблема греть батареи электричеством?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24
airmax78 написав:
Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:35
hume написав:
У меня в 15ом г. 4,5 куе ушло на ремонт 50 квадратов с работой, черновыми материалам,и и штукатуркой все квартиры. Спецом сегодня в записки глянул. Некисло прибавили работы, поэтому и слил СмартПлазуОболонь. Дорого ремонтик нынче
Эх какой Я молодец что в 15м решился стартануть финишную отделку дома.
Посмотрел сметы, плиточник(оч хороший) работал ПА120грн/м2, по плитке в гостинной 600х600 доплатил еще ПА10грн на м2. Маляра комплекс "голый кирпич->обои(покраска)" делали ПА100грн/м2, сантехника, отопление и т.п. цены теперь можно умножить мин на 2-2.5 в баксах.
Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:20
Прохожий написав:
Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры
, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь"
В экономе так и есть. В бизнес классе ремонт стоит 50-60% голой квартиры.
Сейчас в новостройках очень много ремонтов встало или делается рывками по мере появления денег.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.
Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.
Блин, вот сколько людей - столько и мнений. Судя по всему, придется делать вообще везде на случай продажи. А уже включать его или нет - пусть решает новый собственник.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58
Все снести нах. Оставить один Рыбальский.
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