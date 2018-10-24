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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:По поводу "цена/качество" не скажу, не знаю. Есть вполне северные европейские страны, где радиаторы редкость, только теплые полы, наверное, что-то знают. Думаю, электричество более универсально, нет проблем использовать в будущем разные возобновляемые источники энергии.

в чем проблема греть батареи электричеством?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24

  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.

Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:У меня в 15ом г. 4,5 куе ушло на ремонт 50 квадратов с работой, черновыми материалам,и и штукатуркой все квартиры. Спецом сегодня в записки глянул. Некисло прибавили работы, поэтому и слил СмартПлазуОболонь. Дорого ремонтик нынче

Эх какой Я молодец что в 15м решился стартануть финишную отделку дома.
Посмотрел сметы, плиточник(оч хороший) работал ПА120грн/м2, по плитке в гостинной 600х600 доплатил еще ПА10грн на м2. Маляра комплекс "голый кирпич->обои(покраска)" делали ПА100грн/м2, сантехника, отопление и т.п. цены теперь можно умножить мин на 2-2.5 в баксах.
Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь" 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:20

  Прохожий написав:Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь" 8)

В экономе так и есть. В бизнес классе ремонт стоит 50-60% голой квартиры.
Сейчас в новостройках очень много ремонтов встало или делается рывками по мере появления денег.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вопрос к экспертам: 1. Стоит ли делать теплый пол в прихожей (под плиткой)?
2. На базе чего делать систему "умный дом" и что в нее включать? В тырнете советуют Atom Homey и вешать на него все что душа пожелает и позволит кошелек. Начиная с Xaomi и до всяких гуглхомов и алекс.

Тёплый пол делайте в прихожей и кухне. Не делайте в санузлах, он там бесполезен.

Блин, вот сколько людей - столько и мнений. Судя по всему, придется делать вообще везде на случай продажи. А уже включать его или нет - пусть решает новый собственник.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:58

Все снести нах. Оставить один Рыбальский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:31

  Прохожий написав:
  hume написав:У меня в 15ом г. 4,5 куе ушло на ремонт 50 квадратов с работой, черновыми материалам,и и штукатуркой все квартиры. Спецом сегодня в записки глянул. Некисло прибавили работы, поэтому и слил СмартПлазуОболонь. Дорого ремонтик нынче

Эх какой Я молодец что в 15м решился стартануть финишную отделку дома.
Посмотрел сметы, плиточник(оч хороший) работал ПА120грн/м2, по плитке в гостинной 600х600 доплатил еще ПА10грн на м2. Маляра комплекс "голый кирпич->обои(покраска)" делали ПА100грн/м2, сантехника, отопление и т.п. цены теперь можно умножить мин на 2-2.5 в баксах.
Прикол в том что стоимость хорошего ремонта на данный момент соизмерима со стоимостью "голой" квартиры, такого не было с начала 00х...
Да, кстати, "буитдешеветь" 8)

Как минимум все кто решился на ремонт в 15/16 г. не прогадали, как и те, кто влез в бетон. Сейчас ценники на ремонтные работы очень высокие. Поэтому ремонт под аренду, даже эконом вариант, потянет нормально денег. Даже с учётом криворуких строителей
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, хватит пугать. Такое ощущение, что сантехники-электрики-плиточники-маляры - стали новыми ITишниками. Мой друг в Голландии, когда я ему говорю об ориентировочной стоимости отделочных работ в Киеве в 500 баксов на метре - крутит пальцем у виска. Грит ему отделочные работы в Амстердаме руками, в основном, голландских рабочих обошлись дешевле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:48

ЖК Барвиха Ирпень
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ждем ЖК Рубльёвка )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:58

  zzzzzz написав:ЖК Барвиха Ирпень
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... aJEALw_wcB

ждем ЖК Рубльёвка )))

Класс - комфорт
Утепление - пенополистирол

Рублевка будет заявлена элит-классом.
А стены выгонят из кизяка
antey1969
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