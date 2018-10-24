Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Комрады, хватит пугать. Такое ощущение, что сантехники-электрики-плиточники-маляры - стали новыми ITишниками. Мой друг в Голландии, когда я ему говорю об ориентировочной стоимости отделочных работ в Киеве в 500 баксов на метре - крутит пальцем у виска. Грит ему отделочные работы в Амстердаме руками, в основном, голландских рабочих обошлись дешевле.
Ну Макс, вы сравнили. То ведь Европа. А у нас же зубожiння, еле концы с концами сводят, рожевоокулярость
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
airmax78 написав:Комрады, хватит пугать. Такое ощущение, что сантехники-электрики-плиточники-маляры - стали новыми ITишниками. Мой друг в Голландии, когда я ему говорю об ориентировочной стоимости отделочных работ в Киеве в 500 баксов на метре - крутит пальцем у виска. Грит ему отделочные работы в Амстердаме руками, в основном, голландских рабочих обошлись дешевле.
Без сканов платежных документов не верю.*захар*)))
airmax78 написав:Мой друг в Голландии, когда я ему говорю об ориентировочной стоимости отделочных работ в Киеве в 500 баксов на метре - крутит пальцем у виска. Грит ему отделочные работы в Амстердаме руками, в основном, голландских рабочих обошлись дешевле.
Максим, вы в запое???
2hume Поднял сметы ремонта новосторя 11-12г, ремонт "бизнес-класса", плиточник 100-120грн/м2 без "чистых резов", маляра 90-100грн/м2 по стенам и 120 потолок "комплекс", электрик 50грн/точка, сантехника вообще пичалька... "буитдешеветь"(с)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Комрады, хватит пугать. Такое ощущение, что сантехники-электрики-плиточники-маляры - стали новыми ITишниками. Мой друг в Голландии, когда я ему говорю об ориентировочной стоимости отделочных работ в Киеве в 500 баксов на метре - крутит пальцем у виска. Грит ему отделочные работы в Амстердаме руками, в основном, голландских рабочих обошлись дешевле.
Без сканов платежных документов не верю.*захар*)))
Я не шучу. Возможно секрет в том, что голландцы берут почасовую оплату.
Довольно неодназначная статья. Лендлорды сейчас начнут рассказывать что "это фсё ложь и провокация патамушо я купил в 2016 в котловане ....а оно потом выросло...." Потенциальные покупатели будут говорить " а вот еще 2 года тому назад однушки стоили ХХХ а сейчса ХХХ-10(20)%"
Хотел быть инвестором данного проекта. Заехал 08.10.10, да, был ажиотаж, цена квартиры минимальной с 47м2 с видом на внутренний двор 32300у.е, нормально, для дома который сдадут конец 2021г, а реально заселят в 2022г, 2,5года ждать. Заехал пару дней назад и тоже посмотрел цену той же квартиры 47,06 и просто ох....., ровно за полторы недели цена 39900у.е. и это квартиры с видом на внутренний двор. за неделю подорожание условно на 7000у.е. А той что на Парк Победы 56м2 так вообще подорожали на 10000-12000у.е Фото прайсов прилагаю! Вам не кажется что для дома на таком этапе строительства (уровень свай), это цена космос. А если учесть что на кону выборы и не понятно что будет с курсом доллара и за такие деньги ждать 2,5года??? :faceoff: :faceoff: В 1,2,3 домах, перекупы и собственники продают квартиры в ЖК Автограф (первом) 47м2-56м2 практически за эти же деньги, только дом 1-й уже с документами, и 2-3 уже на финишном этапе. Зайдите на сайты в интернете посмотрите! А тут еще ждать 2,5 года, жесть!
Довольно неодназначная статья. Лендлорды сейчас начнут рассказывать что "это фсё ложь и провокация патамушо я купил в 2016 в котловане ....а оно потом выросло...." Потенциальные покупатели будут говорить " а вот еще 2 года тому назад однушки стоили ХХХ а сейчса ХХХ-10(20)%"
Ну опять эти графики и диаграммы. А в реале: в июне треха в ЦП - 207 куе, в октябре та же самая треха - 242 куе. И то же самое по большому количеству реальных, а не среднестатистических квартир. Что-то не так с этой статистикой.