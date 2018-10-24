Хотел быть инвестором данного проекта.

Заехал 08.10.10, да, был ажиотаж, цена квартиры минимальной с 47м2 с видом на внутренний двор 32300у.е, нормально, для дома который сдадут конец 2021г, а реально заселят в 2022г, 2,5года ждать.

Заехал пару дней назад и тоже посмотрел цену той же квартиры 47,06 и просто ох....., ровно за полторы недели цена 39900у.е. и это квартиры с видом на внутренний двор. за неделю подорожание условно на 7000у.е. А той что на Парк Победы 56м2 так вообще подорожали на 10000-12000у.е Фото прайсов прилагаю!

Вам не кажется что для дома на таком этапе строительства (уровень свай), это цена космос. А если учесть что на кону выборы и не понятно что будет с курсом доллара и за такие деньги ждать 2,5года??? :faceoff: :faceoff:

В 1,2,3 домах, перекупы и собственники продают квартиры в ЖК Автограф (первом) 47м2-56м2 практически за эти же деньги, только дом 1-й уже с документами, и 2-3 уже на финишном этапе. Зайдите на сайты в интернете посмотрите! А тут еще ждать 2,5 года, жесть!