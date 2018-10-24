Так люди ж покупают в ОП а не НБУ.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:48
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:52
Это как недавняя статья некого экономиста, что Украина беднейшая страна Европы, по данным МВФ.
Некий чел, взял какие-то цифры, сам цифры скомпилировал и выдал самолично за данные МВФ.
Вот тут также, мнение конкретного человека( его ли мнение ? ) выдается за мнение НБУ.
Вы вроде не глупый человек или всё-таки глупый ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:53
Но есть еще и вторичный рынок недвиги.
я вообще никакого не защищаю, эта статья у меня самого оставила какие-то непонятные впечатления. Сумбурная какая-то статейка.
Живите своим умом!
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:54
Конечно глупый, с дурака всегда спрос меньше
На Домика ветка ЕБЛ открыта по новому дому.
Живите своим умом!
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну до железки ещё Малевича есть, а до входа в м. Дворец Украина 4 минуты ходьбы, да и неплохо строят, по а52, гляжу.. цена вопроса, по 1300 потенциально, как думаете?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:03
уже купили "по индексам"?
просветите, оч интересно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:06
надо брать, реально когда построят ценник будет стремиться к 1.8-2.0куе на компактные высокие видовые с правильной планировкой, если "вид в стену" то нунах, ИМХО...
ЗЫ: с высоких этажей на юг железку будет видно и слышно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надо брать, реально когда построят ценник будет стремиться к 1.8-2.0куе на компактные высокие видовые с правильной планировкой, если "вид в стену" то нунах, ИМХО...
ЗЫ: с высоких этажей на юг железку будет видно и слышно...[/quote]Дякую
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:16
Пока ничего не купил , сейчас нахожусь в стадии изучения и анализа, читаю всю информацию и аналитику, и форумы в строящийся домах и этот форум, дискутирую , выслушиваю мнения.
Вот вы в другом посте очень правильно написали
Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Живите своим умом!
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