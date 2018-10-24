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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:48

  zzzzzz написав:airmax78
Макс, НБУ оценивает цены по всему городу а не прайсы в ОП

Так люди ж покупают в ОП а не НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex_V_K_79 написав:А шо про локацию по антоновича 136

не 1й но там железка вроде рядом...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:52

  zzzzzz написав:airmax78
Макс, НБУ оценивает цены по всему городу а не прайсы в ОП

По 30 дому в Русановской гавани скоро будет подписывать доп соглашения, срок сдачи будет уже 3 кв 2019 ( по слухам )

Это как недавняя статья некого экономиста, что Украина беднейшая страна Европы, по данным МВФ.
Некий чел, взял какие-то цифры, сам цифры скомпилировал и выдал самолично за данные МВФ.
Вот тут также, мнение конкретного человека( его ли мнение ? ) выдается за мнение НБУ.
Вы вроде не глупый человек или всё-таки глупый ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:53

  5748909 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Макс, НБУ оценивает цены по всему городу а не прайсы в ОП

Так люди ж покупают в ОП а не НБУ.

Но есть еще и вторичный рынок недвиги.

я вообще никакого не защищаю, эта статья у меня самого оставила какие-то непонятные впечатления. Сумбурная какая-то статейка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:54

  pesikot написав:или всё-таки глупый ?


Конечно глупый, с дурака всегда спрос меньше :mrgreen:

На Домика ветка ЕБЛ открыта по новому дому.
http://forum.domik.ua/ul-evgena-malanyu ... 34216.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:А шо про локацию по антоновича 136

не 1й но там железка вроде рядом...
Ну до железки ещё Малевича есть, а до входа в м. Дворец Украина 4 минуты ходьбы, да и неплохо строят, по а52, гляжу.. цена вопроса, по 1300 потенциально, как думаете?

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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:03

  zzzzzz написав:
  5748909 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Макс, НБУ оценивает цены по всему городу а не прайсы в ОП

Так люди ж покупают в ОП а не НБУ.

Но есть еще и вторичный рынок недвиги.

я вообще никакого не защищаю, эта статья у меня самого оставила какие-то непонятные впечатления. Сумбурная какая-то статейка.

уже купили "по индексам"?
просветите, оч интересно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:06

  Alex_V_K_79 написав:
Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:А шо про локацию по антоновича 136

не 1й но там железка вроде рядом...
Ну до железки ещё Малевича есть, а до входа в м. Дворец Украина 4 минуты ходьбы, да и неплохо строят, по а52, гляжу.. цена вопроса, по 1300 потенциально, как думаете?

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надо брать, реально когда построят ценник будет стремиться к 1.8-2.0куе на компактные высокие видовые с правильной планировкой, если "вид в стену" то нунах, ИМХО...

ЗЫ: с высоких этажей на юг железку будет видно и слышно...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Прохожий написав:[quote="4481531:Alex_V_K_79"]А шо про локацию по антоновича 136

не 1й но там железка вроде рядом...
Ну до железки ещё Малевича есть, а до входа в м. Дворец Украина 4 минуты ходьбы, да и неплохо строят, по а52, гляжу.. цена вопроса, по 1300 потенциально, как думаете?

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надо брать, реально когда построят ценник будет стремиться к 1.8-2.0куе на компактные высокие видовые с правильной планировкой, если "вид в стену" то нунах, ИМХО...

ЗЫ: с высоких этажей на юг железку будет видно и слышно...[/quote]Дякую

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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:16

  Прохожий написав:уже купили "по индексам"?
просветите, оч интересно...

Пока ничего не купил , сейчас нахожусь в стадии изучения и анализа, читаю всю информацию и аналитику, и форумы в строящийся домах и этот форум, дискутирую , выслушиваю мнения.

Вот вы в другом посте очень правильно написали
надо брать, реально когда построят ценник будет стремиться к 1.8-2.0куе на компактные высокие видовые с правильной планировкой, если "вид в стену" то нунах, ИМХО...

Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Живите своим умом!
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