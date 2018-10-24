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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:39


Сьогодні, схоже день цікавих цифр і фактів. Не безперечно, але цікаво… 1. З точки зору бізнес-клімату: Україна – найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом. 2. НІДЕ в світі немає таких низьких податків на доходи фізичних осіб-підприємців (6%) як в Україні! Навіть в офшорних зонах! Німці і французи (приватні підприємці) «переводяться в готівку» в країнах Балтії під 22% і вмирають від щастя уникаючи 50-60% податків у себе на батьківщині… Виняток – тільки Швейцарія і Болгарія. Але їх схеми вже напівзаконні… 3. Свобода за кермом. Україна – дивовижна країна, де за 4 роки відсутності дорожньої поліції кількість аварій і смертність на дорогах зменшилася. Водії стали ввічливіші один до одного, самоорганізувалися пропускати зі смуги в смугу, хоча як і раніше люблять їздити швидко. Дай Бог вам, українські водії, ніколи і не випробувати того рівня стресу що відчуває ЩОДНЯ за кермом житель європейських столиць, обвішаних смарт-камерами контролю порушень, коли ти тричі прискорився, щоб уникнути «підрізання» в потоці вище 50-70 км на годину – ризикуєш отримати штрафів на свою тижневу зарплату! Повірте, ви навіть не можете собі уявити цей рівень стресу за кермом, що відчувають європейські водії ЩОДНЯ СВОГО ЖИТТЯ. Так що радійте цій вашій волі, яку у вас ще не відібрали. Україна – остання країна в Європі, де водії їздять стримані лише почуттям взаємної ввічливості. 4. Населення тотального не платить податки зі своїх доходів. І за 26 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили! Більш того: в Україні діє презумпція невинності за податковим звинуваченнями (тобто податкова повинна довести що ви незаконно заробили ці гроші), а у всій Європі презумпції винності з податкових злочинів (тобто ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ пояснити звідки у вас гроші на квартиру, на машину і на літній відпочинок. Інакше вас вважатимуть винними) 5. В Україні банківський сервіс – на рівні кращих американських і сінгапурських банків! Тобто останніх досягнень в світі! Європейські банки навмисно «застигли» в своєму розвитку 8-10 років тому. У 95% європейських банків НЕМОЖЛИВО отримати наступні банківські послуги, які в Україні існують давно і увійшли в звичку. Мультивалютні рахунки, дві або три картки в різних валютах для управління рахунком, управління рахунком по телефону (не через колл-центр візи в Лондоні), обмін готівкової іноземної валюти, власні додатки для айфонів для управління рахунком. А перерахування грошей один-одному просто за номером картки та імені власника – це просто вищий пілотаж якого немає навіть в Америці! А мої знайомі банкіри в Парижі і в Ризі до сих пір не вірять коли я їм розповідаю, що таке взагалі можливо! Європейці не дурніші за нас, але функції податкового контролю, покладені на банки як гирі тягнуть їх вниз, сповільнюючи розвиток … Що? Перерахування з картки на картку? – Ні! Податкова буде проти, так занадто складно встежити за грошима. Ні! – і сервіс не вводиться. За європейськими картками ви не зможете розрахуватися на 70% сайтів в інтернеті або купити біткоїни. Як ви знаєте, в Україні немає таких проблем взагалі. 6. За 100-мегабітний інтернет, що стоїть у вас вдома і передається «Волею» за 5 дол. в місяць ви в ЄС від Балтії до Англії заплатили б від 50 євро до 100 фунтів на місяць. У нас європейська якість мобільного зв’язку та інтернету а варто це копійки, тому що сфера IT не переобтяжена регуляціями бюрократією і ліцензуванням. 7. У КОЖНОГО жителя України у якого є комп’ютер або айфон – він забитий під зав’язку музикою і кіно, викачаними абсолютно безкоштовно! У сенсі, навіть без сплати 0,99 дол. за трек через Apple store. Вся країна вільно дивиться всі серіали Netflix навіть не підозрюючи що для їх європейських сусідів така розкіш коштує до 1000 євро в рік! А за кожен завантажений піратським методом трек або фільм (якщо ви не здогадалися включити VPN) німецька поліція знайде вас по “айпі” і випише штраф в 600 євро. Україна – це не тільки найбільший офшор в Європі – це ще й найбільший піратський острів в інтернет з вільним обміном музикою, книгами, фільмами, навчальними програмами. 8. Ми сприймаємо це як належне, але ми, виявляється, страшно смачно і дешево їмо. Притому, в основному, натуральні продукти. Я ставлю України на 4 місце серед 27 країн Європи після Франції, Італії та Іспанії за кількістю і якістю дорогих (вищого класу) і середнього класу ресторанів. І на 1 місце по співвідношенню ціна/якість. Ми самі не помітили як прокинулися в країні, де не залишилося жодної заправки (не те що кафе), де не стояли б такі ж дорогі кавові машини, як в центрі Мілана. У нас складно знайти погану кави навіть на Оболоні. У Берліні або в Ризі – складно знайти хорошу. Якщо ви не харчуєтеся в ресторанах, а звикли купувати їжу на ринку – в Європі вас чекає ще більший шок. У величезному “Кауфленде” в Берліні – на 3000 метрів торгових площ немає жодного куточка, де б продавався ріст живого м’яса. Тільки готові варені і копчені ковбаси. Максимум – фарш. Свіжих фермерських курей, яловичину, телятину, свинину за ціною 4-8 євро за кг – ви не знайдете ніде в Європі! На моїх очах з 2004 по 2008-й рік вмирав останній такий фермерський ринок в паризькому Сент-Жермені… Де можна було купити свіжі яйця, сири, паштети, м’ясо і рибу у фермерів з Нормандії щоранку. Тепер там величезний флагманський Apple store … Такої кількості свіжих фермерських продуктів в пішому достцупі від будинку, як в Києві з його численними ринками – ви не знайдете вже ні в одній з європейських столиць. Їх замінили величезні продуктові “моли” на околицях і зі стандартними пакетами “ГМОшної” полуниці цілий рік. Винятки є, від Салоніки до Гельсінкі – але це, на жаль, виключення, що підтверджують правила … Є багато речей, за якими Україна краще Європи, але 60% нашого населення не скоро навчаться в це вірити. Вони буду плакати і плакати, ганьбити і ганьбити, – тому що ми нація жалобників і скаржників! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ … Хоча при цьому, вони кажуть, що люблять Україну, – а насправді соромляться її і готові пройти крізь будь-які приниження аби жити в Європі …

Джерело: https://prolviv.com/blog/2018/10/24/pos ... M6PPnaoRkc
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:55

  zzzzzz написав:В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.


Только кредиты на качественные и проверенные новостройки . А не халупы хрущевки по цене космоса
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на отделку пойдут вниз уже в этом году. Вместе с сокращением ввода в эксплуатацию жилья.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:28

Оранжевый-хит сезона Плюсую. Хоть и не верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель(хотя есть и монолит).
Но: очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2, куреневка парк-1 км, караван-2 км, ашан-2,5 км, метро оболонь до 15 минут на маршрутке, пишут про закрытую территорию и др. ништяки, это Дбк, прикиньте. Шо сказать хочу: под инвестицию мне не нра, но для жизни, типа первая квартира в Киеве за до 23-25 К usd (зависит от м2) на правом берегу, ну или решить тому же serg ik наконец квартирный вопрос, купив треху 96 м2 с комнатами по 17,5 м2 каждая :), ну Кухня и санузлы трохи подкачали, но за 47 К уже с отделкой, по-моему Найс.. да, ну и рассрочка от дбк, конечно от 30 % :). Не парю, просто че-то кажется, шо поезд отправляется..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:40

Зображення

Есть предпосылки к снижению цены на сталь и прочей экспортной продукции Украины, отсюда и рост ВВП будет замедляться. Иностранных инвесторов уже ничем не заманишь в Украину, к тому же в выборный год никто не будет делать резких движений.Доллар дорожает и будет еще 1-1,5 года дорожать отсюда цены на сырье выраженные в долларах будут снижаться.

Если цены в 2016 отскочили от дна это не значит что в дальнейшем будет бесконечно долгий период роста цены. Цена может находится во флете много лет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:46

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Плюсую. Хоть и не верю.

рынок эластичный, один мордор мог поднять цены... а отсутствие мордора может их опустить... а в этом году вводится немного...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Если цены в 2016 отскочили от дна это не значит что в дальнейшем будет бесконечно долгий период роста цены. Цена может находится во флете много лет.


Бесконечным не будет. Но пока не отыграл самый главный фактор - ипотека. И что-то мне кажется, что если выборы не принесут какого-нибудь киндер-сюрприза, то банки начнут гораздо активнее выдавать кредиты на жилье, что и потянет рост цен. Во многом почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:04

Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:06

КГС не откажешь в чувстве юмора ))

В связи с приближением Хелоуина КГС дает скидку 13% на квартиру с номером 666 в ЖК Каховська . Квартира 2к 62 метра на 20 этаже 5 дома , цена получается 18,7 кгрн/м при 100% оплате.
Живите своим умом!
zzzzzz
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